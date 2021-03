Informe semanal del Intendente Meyer sobre obras y servicios públicos

Algunos conceptos del Intendente Javier Meyer

- Gas natural. "Tal como habíamos comentado la semana anterior se dio inicio de la obra de gas en el barrio 27 de Marzo. Se trata de una importante gestión del Municipio, con Litoral Gas y con la compra de todos los materiales, en una obra que la va a financiar totalmente la municipalidad de Las Rosas. Un desafío que hemos emprendido sin ayuda del gobierno nacional y provincial".

- Desagües. "Quiero destacar también el funcionamiento de los importantes trabajos para desagüe que se fueron haciendo. El jueves hubo una lluvia intensa, con gran caída de agua en muy poco tiempo, donde ciudades cercanas a Las Rosas se anegaron y algunas hasta tuvieron que evacuar personas de sectores urbanos, y acá en cuestión de minutos luego que paró de llover, el agua se evacuó rápidamente y no tuvimos zonas con problemas. Esto me satisface porque son obras que cuando se ejecutan a veces no se le da el valor que tienen, pero en estas ocasiones los vecinos pueden apreciar su alcance ".

- Coronavirus. "Se cumplió un año del inicio de la cuarentena en nuestro país, y uno empieza a repasar imágenes de todo este año intentando combatir algo desconocido. Controles, sanitización, accesos cerrados, decisiones e inversiones en cuestiones sanitarias. Vamos buscando una nueva normalidad, y ante la aparición de rebrotes por nuevas cepas no me cabe duda que debemos seguir con el cuidado individual, tal como nos recomiendan nuestros efectores médicos. La vacunación viene lenta, y hay que tener conciencia colectiva respecto a que si queremos seguir trabajando, con las actividades abiertas, hay que seguir usando el barbijo, usando alcohol, lavado de manos, y todo lo que sabemos. Esto no es un tema que va a durar poco, por lo contrario viene para largo."

