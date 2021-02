Renzo Testa confirmó un equilibrado funcionamiento del Ford

La jornada de entrenamientos de la segunda fecha llegó a su fin este viernes en el trazado de la ciudad de La Plata.

En la primera tanda el más rápido fue Gerónimo Gonnet convirtiéndose en el referente del inicio de la segunda fecha del calendario.

Por su parte Renzo Testa logró terminar en el segundo puesto del clasificador a una escasa diferencia de 32 centésimas del piloto de Torino.

El Ford del Azul Sport Team fue referente en el inicio de la segunda competencia puntuable por el campeonato 2021, al respecto Renzo nos dijo lo siguiente; “Arrancamos bien, aunque me taparon una vuelta en el sector del molino pero todo salió bien. Tenemos algunas cosas para corregir, seguir mejorando otras pero es un buen arranque” afirmó el santafesino.

En el segundo entrenamiento Renzo Testa logró bajar el tiempo de la primera tanda a 1:30.310 que en esta oportunidad lo dejó ubicado en el 5° lugar del clasificador.

Si bien el piloto de Chevrolet, Franco Abrasciano se quedó con el mejor registro, el piloto del Azul Sport Team solo quedó a 6 décimas y fracción restando aún la última tanda de entrenamientos que se concretará este sábado por la mañana.

“Fue una primera mala vuelta mía, pusimos la goma nueva y me quedé un poco corto en el curvón transitándolo en 4ta y adentro me pase un poco. Después apareció una falla de combustible que aún no sabemos a qué se debe. La segunda vuelta la goma nueva ya se había desgastado y me permitió bajar 4 décimas lo que es muy bueno. Pudimos hacer el curvón en 5ta y algunos detalles adentro pero el auto en líneas generales funciona muy bien, vamos a hacer unos cambios mínimos y vamos a salir mañana con todo” remarcó Testa.

El TC Pista Mouras estará llevando a cabo la segunda clasificación de la temporada a partir de las 15:10 Hs de este sábado. Tanto los entrenamientos como la clasificación se transmitirán por TV, los primeros por la señal de DeporTV y la segunda por Canal / La TV Pública.