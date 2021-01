Renzo Testa: un resultado compartido

En el autódromo Roberto Mouras de La Plata, dio el mérito del resultado al trabajo de su equipo.

La primera carrera del domingo tuvo a Renzo Testa peleando desde la largada contra el debutante Tomás Serna a quien supera por afuera en el curvón logrando apoderarse del 3er lugar.

El piloto del Azul Sport Team cumplía la primera vuelta en el tercer lugar pero una falla en el motor de su Ford lo sorprendió cuando transitaba en el curvón, mismo lugar donde lograba un sobrepaso, perdiendo dos posiciones con Serna y Bracco por lo que pasó a ocupar el 5° lugar del pelotón.

“Cuando llegó al curvón piso adentro o sea muerdo el piano interno y el auto se pone de cola. Ahí perdí bastante, reconozco que fue mi culpa. En cuanto a la falla era una bujía que ya fue cambiada y ahora nos preparamos para poder avanzar en la final” completa el piloto de Ford.

Renzo largo desde la posición 9 junto a Viggiani pero un toque en plena largada entre Morán y Ochoa lo obligan a frenar para esquivar el incidente, oportunidad que aprovechó Alberto Jaime colándose en el 9° lugar y dejando a Testa 10°.

La carrera tuvo una neutralización en el 4° giro, oportunidad que pudo aprovechar el santafesino logrando escalar posiciones y sobrepasar la Dodge de Jaime. Fueron 2 posiciones más las que logró conquistar antes del ingreso del segundo auto de seguridad.

Si bien supo presionar en el relanzamiento al debutante Tomás Serna, Testa mantuvo un gran ritmo de carrera en una jornada donde las altas temperaturas fueron un factor determinante para muchos pilotos.

El gran trabajo del santafesino se vio compensado cuando ingresó en la última curva y de ahí a la recta principal del autódromo Roberto Mouras, donde con la caída de la bandera a cuadros sobre su Ford marcaba el cierre de un gran fin de semana.

“Terminamos la primera final del año con un 5° puesto, lo importante fue arrancar sumando puntos sabemos que es un campeonato largo. Hizo mucho calor y sufrió mucho desgaste el auto por lo que me vine un poco abajo de la mitad de carrera en adelante, sin poder aprovechar el gran ritmo que tenía” detalló Renzo.

Luego agregó; “El resultado es mérito del gran equipo que tengo, de Emi, Pepi, Gony, Maxi, Fabián y Ramón, quienes en verdad hacen un trabajo enorme. Quiero agradecer a Mariano Werner y Bruno Santoro, que estuvieron conmigo el día jueves en la prueba y me ayudaron muchísimo. A mi familia que son el pilar fundamental de todo esto, a mis publicidades, a la gente de Azul que me brindaron un aguante enorme, hace poco que llegue al equipo y me demostraron mucho cariño. Ojalá que sea un gran año y que podamos darle mucha alegría a quienes nos acompañan.”

Tras la primera competencia de la temporada el piloto de Ford ocupa el puesto 5 en la tabla del campeonato con un total de 33 puntos. la segunda fecha del calendario se disputará el primer fin de semana del mes de Febrero en este mismo trazado.