Fabricio Pretis coordinará el proyecto de fútbol infanto-juvenil en W. Kemmis

Luego de su experiencia en el fútbol profesional guatemalteco, Fabricio Pretis llevará adelante un proyecto de largo plazo cor la coordinación de los chicos de fútbol juvenil e infantil junto a 5 personas en infantiles y 4 en juveniles. Y están en conversaciones con quien puede ser el entrenador de arqueros en todas las categorías de las divisiones inferiores del Williams Kemmis.

¿Cuál es la idea de este proyecto? “Este proyecto apunta a una escuela de fútbol y que los papás se queden tranquilos, porque vamos a tratar de formar deportivamente, tanto como persona con los valores que nosotros tenemos para inculcarles. Básicamente empezaremos todo con evaluaciones y trabajos didácticos que ayuden al chico a estar en forma, en lo físico, en lo técnico, y en lo táctico”, expresó el coordinador de divisiones inferiores del Club Atlético Williams Kemmis.

¿Cuánto tiempo lleva formar un jugador de fútbol? “Para formar un jugador de fútbol necesitamos 10 años o 10.000 horas de entrenamientos. Hay chicos que tienen mayores cualidades por condiciones naturales y van a aprender mucho más rápido, y otros que habrá que apuntalar un poco más. Es un proyecto a largo plazo, donde no vamos a poner lo deportivo como resultado final importante, sino, lo formativo. Sabemos que no todos van a llegar a primera división, pero nuestro objetivo principal es sacar jugadores para el fútbol de AFA y los que no puedan llegar que, en un futuro, puedan formar nuestra primera división o que participen como dirigentes”, consideró Fabricio.

Fabricio Pretis planteó su deseo de que lo fundamental sea que los chicos sientan el amor al club, los colores y las ganas de estar en el Williams Kemmis.

Fuente: Renacer Regional / Edición: LRD

Video: Renacer Regional TV