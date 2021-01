Con recursos municipales se tenderá la red de gas en Barrio 27 de Marzo

Algunos conceptos del Intendente Meyer,

Red de gas. "Quiero anunciar que ya estamos elaborando el proyecto de ordenanza para hacer la obra de gas natural en el Barrio 27 de marzo. Una obra muy importante, de millones de pesos, que se va a financiar con recursos de la Municipalidad Las Rosas, sin ayuda de gobierno provincial y nacional. Es un orgullo para todos los rosenses y nuestro equipo de gobierno, porque seguimos llevando beneficios a la población."

Cloacas. "También tenemos el material para ejecutar 40 cuadras cloacas, por lo tanto es un hecho que se va a extender muchísimo la red en este año. Así como también la estación de bombeo que se ha construido, se concretaron con dineros propios municipales."

Deuda de la Provincia. "A pesar que reclamo todos los días, el gobierno provincial nos sigue debiendo 13 millones de pesos de proyectos de Obras Menores 2019 (FoCoM) , sumandos a los 11 millones que pedimos en FoCoM 2020. Estos montos son congelados, no se actualizan, así que sufren la caída de poder adquisitivo por la inflación. A la municipalidad de Las Rosas no le impacta mayormente porque significa el 10% de nuestras reservas, pero es por supuesto un perjuicio directo a todos los rosenses y poco está haciendo la política para esto."

Nuevas restricciones por Covid. "Nuestro gobierno municipal ha estado y está siempre disponible para trabajar en beneficio de la salud de la población, y vamos a darle pelea a éste grave problema que tenemos todos; con disciplina, cuidándonos, usando el barbijo mínimamente en cuanto tengamos que vincularnos con otras personas, lavándonos las manos, usando alcohol. Pero no debemos afectar la actividad económica, no la tenemos que dejar caer, no podemos permitir que se nos sigan fundiendo comercios o que gente que ha logrado montar su empresa, su negocio, decaiga. No se va a solucionar con cerrar puertas, ya lo hemos probado durante un año."

"Cerrar desde la 0 hora a las 6 no es una alternativa seria. Si la gente se cansó es porque ya no cree; entonces los funcionarios debemos ser creíbles, algo que se logra cuando se actúa con la verdad, y eso será reconocido por la comunidad. Pero cuando se ve que se usa la salud para hacer política, cuando se usa todo para hacer política, las personas descreen y pasa lo que pasa, y así tenemos los saldos negativos que todos sabemos. Así que tratemos de ser creíbles en este año que no va a ser fácil para nadie".

Tareas de Obras y Servicios 1 de Enero al 8 de Enero

• Se reubicaron en calle Av Las Rosas 30 ejemplares de palmera Pindó, donadas por la empresa PLA John Deere.

• Arreglo y mantenimiento de diferentes calles de la ciudad; también reparación y reposición de alcantarillado. • Reparaciones de veredas, cordones y trabajos de mantenimiento general.



• Reposición y nuevas conexiones de agua y cloaca en diferentes puntos de la ciudad



• Mantenimiento de Caminos Rurales, alteo y colocación de tubos para alcantarillado, en éste caso caminos 4, 52, 16 y 10.



• Continuamos con la remodelación de Parque España.

• Fabricación de columnas para nuevo alumbrado led de Parque España y continuación de calle Santa Fe

ENTREGA DE APORTE A INSTITUCIONES SEGÚN ORDENANZAS VIGENTES.

Total de $503.283,64.

C.A.F $16.526,97

SAMCo $264.587,046

Biblioteca D. F. Sarmiento $26.900,006

Bomberos $103.293,526

Hogarcito Nazaret $91.976,116