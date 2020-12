Dr. Alejandro Luna: se nota un leve aumento de casos de Covid 19 en Las Rosas

"El lunes y el miércoles realizamos entre 5 y 6 hisopados de personas de riesgo, embarazadas y otras personas que se internaron, algo que no se venía dando en los días previos, quizás porque hay relajamiento", expresa el Dr. Luna.

"Las internaciones se han dado, más que nada, con personas que tienen antecedente de diabetes, otras que son adultos mayores; y por supuesto a los internados se les hace el hisopado. Hay otros paciente que pueden tener signos, y se les va pidiendo una radiografía, análisis clínicos, haciendo seguimiento telefónico y se va evaluando como siguen en su patología".

"Si la persona es joven y no es de riesgo no se le hacen los hisopados. Hay gente que consultó la semana anterior y se solicitó que quedara aislada para ver la evolución, pero luego se la vió en eventos el fin de semana", continuó diciendo. "Esto está en la conciencia de cada uno. El covid-19 es un virus que llego para quedarse; y mientras no haya una vacuna que permita que todas las personas estén a salvo, vamos a tener casos", manifestó Luna