La municipalidad de Las Rosas incorporó un minicargador frontal

"Una nueva incorporación al parque de maquinarias municipales. Se trata de una minicargadora que cumple tres funciones: pala mecánica, elevador para descargar palets y martillo destructor para romper hormigón, veredas, etc. o lo que tengamos que arreglar", expresó el Intendente Meyer. "La inversión es de alrededor de 50.000 dólares, con todos sus accesorios."

Continúo diciendo el jefe municipal que en la semana próxima se estará recibiendo también la yuyera de dos cuerpos, marca Baima, destacando que todo esto se está haciendo con recursos del municipio ya que aún no se han recibido del Gobierno provincial los recursos de Fondo de Obras Menores 2019 y 2020.

"Los rosenses siguen perdiendo millones de pesos, porque el hormigón aumento, otros materiales también, y quiero recordar que esos eran proyectos para hacer calle Uruguay y Avenida Las Rosas. Y si nos pagan ahora esos aproximadamente $ 3.000.000 que adeudan, cubren solo una parte del valor actual de las inversiones que corresponden a las obras nombradas, que son unos 8-10 millones para calle Uruguay y unos 11 millones para Av. Las Rosas", dijo Meyer. "Espero que no sean una cuestión política, donde al compañero todo y para el que no es compañero ni justicia. Sería muy malo, y espero que no ocurra y la Provincia pague lo que debe".

Tareas de Obras y Servicios 23 al 27 de noviembre

• Reposición de entubamiento de Bv. Kemmis y acceso Sur.



• Pavimentación de calle Buenos Aires Bis.

• Conexiones de red de Agua Potable y Cloacas.

• Ampliación red cloacal en Calle Lamadrid 1100 .

• Extensión de red de Agua en Cementerio Municipal.

• Realización de cruces de red de cloacas en calle Saavedra y La Argentina, con la construcción de los mismo se incorporan dos nuevas cuadras a la red activa.

• Reposición de red de cloacas en Paso de los Andes al 100.

• Refuncionalización de Parque España.

• Colocación de cartelería y señalizaciones .

• Pintura de cordones, bases , sectores de estacionamiento y equipamiento urbano.

• Reparaciones de veredas, cordones y trabajos de mantenimiento general.



• Mantenimiento de Caminos Rurales alteo y colocación de tubos para alcantarillado, en éste caso camino 52 y 11.



• Mantenimiento y tomado de junta de pavimento en calle Lavalle 300 – 400-500.



• Hormigonado de plateas para construcción de dos nuevas galerías de nichos.



• Colocación de tubos para alcantarillas y accesos vehiculares.