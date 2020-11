Ausente por asuntos de salud

Ignacio Procacitto no tomará parte de las fechas 5 y 6 del Turismo Nacional Clase 2, luego de no encontrarse en el mejor estado de salud. Hasta último momento hizo todo para poder estar, pero con responsabilidad asumió el no ir, incluso sabiendo que sus síntomas no son por culpa del Covid-19.

El representante de Las Rosas transita una semana muy molesta, por tener síntomas compatibles con el Coronavirus, aunque luego de dos test, se constató de que el malestar no tiene que ver con la pandemia. Por otra parte, no solamente quedó afectada la carrera de TN, sino también su estudio de Ingeniero Agrónomo, y apenas pueda recuperarse del estado de reposo, deberá tomar responsabilidades de estudio y de trabajo. En lo deportivo, tendrá que esperar al cierre de temporada para volver a subirse al Volkswagen Gol Trend número 31, que estaba totalmente listo.

"Yo no me sentía bien y tenía síntomas de Covid-19, y no tenía los resultados confirmados de si era positivo o negativo. Hicimos un test rápido que dio negativo, y hoy supe mediante un Test PCR que soy negativo de Coronavirus. Pero sigo sintiéndome mal y tuve que tomar la decisión de no ir, porque no me parecía ético ni responsable estar y hacerle correr el riesgo al resto de que se enfermen", aseguró Ignacio Procacitto