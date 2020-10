Fútbol Femenino: La totorense Delfina Rossi jugará en Platense

Delfina Rossi será la primera totorense en jugar la Liga Profesional de Fútbol Femenino, pero nada es casualidad: hace aproximadamente 4 años que está en el ruedo. Comenzó en Huracán de Bustinza, continuó en Newell´s y Social Lux de Rosario y Southeastern Community College de West Burlington (Iowa-Estados Unidos). A partir de ahora, es jugadora de Platense, equipo que se desempeña en la presente temporada de la Liga Profesional de Fútbol Femenino.

Delfi contó que llegó a Platense: “a principio de año hubo pruebas en diferentes clubes de AFA para afrontar el torneo que estaba por comenzar, una amiga tuvo la iniciativa de viajar y probarse, jugaba conmigo en Rosario, no tenía nada que perder y decidí acompañarla, fuimos a varios clubes. Con el comienzo de la pandemia, todo se fue atrasando, no había respuestas de ningún lado y estaba todo parado. Hace un mes, me contactaron de Platense para jugar un torneo corto. Me gustó la idea de viajar a Buenos Aires, jugar en AFA era uno de mis objetivos”,

“Es un sueño que no muchas veces se cumple. Me costó decidir pero también sabía todo lo que significaba jugar ahí. Estuve en contacto con varias personas, hubo algunos obstáculos pero ya estoy acá, nerviosa, entusiasmada, todavía no se que se siente, pero si sé que voy a poner lo mejor de mí para llevar a Platense a lo más alto, para crecer tanto individual como grupalmente y seguir agregando experiencias para formarme y desarrollarme aún más. Las expectativas son altas, los equipos se están formando e incorporando muchos refuerzos, intuyo un torneo competitivo y eso es lo más lindo, ver cómo el fútbol femenino crece, cómo empiezan a buscar jugadoras del interior, ayudándolas a cumplir sueños, de a poco la lucha constante por la igualdad, tiene sus frutos. Aún falta mucho pero estamos por el buen camino”, expresó.

Fuente: [email protected] 24/7

Foto: facebook Canal 4 Totoras