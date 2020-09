¡Sigan participando!!...rosenses en reunión clandestina en Armstrong

"Ayer hablamos con la encargada de la terapia de Armstrong, y me dice que el sábado por la noche hubo un cumpleaños en esa ciudad. Se enteraron tarde y no lo pudieron desactivar, y que había, entre doce y quince personas de Las Rosas. Eso habla de la inconciencia colectiva, nosotros tenemos una gran circulación viral y Armstrong tiene algunos casos, no se me podría haber ocurrido asistir a un evento donde iba a haber numerosas personas yendo desde acá. Es algo para analizarlo", expresó Luna.

"Algo parecido pasó en Las Rosas el fin de semana largo de mediados de agosto, que produjo un estallido de casos que impactó muchísimo en el sistema de salud de la ciudad",continúo diciendo. "El costo sanitario, el que puede llegar a tener las personas, el desgaste laboral para los agentes de salud es inmensurable. Es lamentable esta situación, nadie piensa que tiene un padre o un abuelo que son de riesgo, y a veces los propios adultos mayores tampoco se acuerdan que con esta enfermedad muchos la han pasado mal. Es importante que todos sepamos cumplir con el aislamiento. Si tenemos los síntomas, si hemos estado en contacto directo con un positivo positivo,es fundamental aislarse. Solamente de esa manera podremos cortar la cadena de contagios".

Con respecto a las personas internadas en UTI de Armstrong se van evolucionando favorablemente, al igual que las que se encuentran en el hospital de Las Rosas.