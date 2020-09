Carta de una enfermera de María Susana

Hay días en los que sentís que todo se viene abajo. Hay días en los que se siente bronca, miedo, preocupación, angustia…Y debemos seguir.



Soy de las que siempre trata de ponerle alegría al día más gris, de dar palabras de aliento, de hacer que una sonrisa asome a pesar de que la tormenta más fuerte esté pasando.

No juzgo al que le tocó pasar por esto, al contrario, me preocupo, me pongo en ese lugar…. No debemos juzgar porque este bicho silencioso se nos puede pegar a cualquiera.



Sí me enoja saber que mientras yo me cuido, cuido a mis seres queridos, arriesgo mi vida al entrar a una habitación sabiendo que ese enemigo está presente, afuera hay gente que sigue como si nada, no tomando conciencia que esto es más peligroso de lo que nos imaginábamos y veíamos tan lejos.



Tomemos conciencia y pongamos una mano en el corazón por nuestra familia, por todo el personal de salud que trabaja incansablemente, que se colapsa, que muchos están muriendo y dieron todo hasta el final para ayudarte, por la todos los que se están poniendo la camiseta en estos momentos.

Pensemos en esos pacientes que deben internarse y que en estos momentos tan duros tienen que estar alejados de sus familiares, ellos no quisieron estar ahí.



Pero podemos evitarlo, si, podemos evitarlo.

Entiendo que todos debemos trabajar, que debemos llevar el pan a nuestra casa, pero hay cosas que quizás podemos suspender por unos días, quedarnos adentro, salir para cosas esenciales… Unos días, solo unos días.

Quiero a mis seres queridos vivos, quiero a mi pueblo unido, ayudando, solidarizándose con quien está padeciendo esto, quiero a mi pueblo consciente, quiero a mi pueblo vivo!

Ganemos esta batalla nosotros, no este bicho de porquería!

Quedate en casa.

Quedate en casa.

¡¡¡Quedate en casa!!!!



Hablo por mí, pero creo que muchos se ponen en mi lugar y sienten lo que yo estoy sintiendo en estos momentos!

Y lo dedico a mis grandes compañeros, a los que día a día le ponen todas sus garras y arriesgan para que ganemos entre todos.

