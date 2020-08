"Estamos haciendo mantenimiento en ramas y árboles añosos o enfermos en Plaza Gral. Belgrano"

- Pavimento.“Se ha comenzado a colocar el hormigón en calle Güemes, donde ya se habían pavimentado calles Belgrano y Tres Lagunas, y ahora cerramos ese circuito en un barrio donde vive mucha gente. Los vecinos lo recibieron con mucha alegría, y son hoy nuevos rosenses que disfrutan este beneficio que garantiza transitabilidad e higiene”.

“Por otra parte en calle Maipú y Caseros se ha concretado la terminación de la bocacalle. Y además en muchas arterias se está realizando el tomado de juntas, en trabajo que es lento porque debe hacerse con prolijidad para que no se deteriore y cumpla con su función. Vamos a hacerlo ininterrumpidamente para llegar al objetivo que es lograr nuevamente tener todas las cuadras de pavimento con relleno de las juntas”

- Plan de podas. “Se continúa el plan de podas, y estamos interviniendo en la Plaza Gral. Belgrano con asesoramiento de la Ing. Agr. Susana Ramonda, donde hacemos mantenimiento sobre árboles añosos, o enfermos, así como también ramas de esas características, para evitar el riesgo de caídas sobre personas o vehículos estacionados. También hay proyecto de ir este renovando el arbolado de la plaza, colocando nuevos ejemplares, haciendo nuevas mejoras, tanto sea en infraestructura como en luminarias”.

- Asesoramiento social. “En Casa de la Cultura continúan con el asesoramiento permanente procurando solucionar muchos problemas de la gente, en cuanto a la carga de datos de ANSeS por el tema de las asignaciones de los IFE y los diferentes programas que se descargan a través del gobierno de la Nación. Hay una gran concurrencia de personas y realmente quiero felicitar a quienes están trabajando, porque hacen una tarea excelente en cuanto a los casos que se atienden y se asisten semanalmente. Y no verán fotos de esta actividad porque es algo estrictamente social, y hay que tener gran respeto por la necesidad de la gente, sin hacer política tal como hacemos en esta gestión.”

- Terrenos baldíos. “No es un tema menor, porque el año que viene no solamente lo de coronavirus va a ser un problema si subsiste la epidemia sino que también el dengue va otro motivo de preocupación, porque los casos aumentaron muchísimo en la provincia de Santa Fe, y puede empeorar con la temporada de calor y lluvias. Tenemos muchas denuncias por lotes en estado de abandono, con yuyales, con chatarra, con cacharros; y desde el Juzgado de Faltas se están elaborando las actas correspondientes. Si no hay respuestas el municipio intervendrá, lo limpiará y lo cobrará con cargo al propietario. El que tenga un terreno o casa en desuso, que lo tenga limpio porque si no la municipalidad lo hará.”

- Campaña de vacunación antirrábica. El médico veterinario y concejal Néstor Aquino informo que la misma se iniciará el lunes 24 de agosto, recordando que se vacunan gatos y perros de ambos sexos a partir de las 3 a 5 meses de edad. Se desarrollará en las veterinarias locales, sin turnos previos pero siempre manteniendo los protocolos que se exigen por la pandemia. “Este año habrá un número limitado de dosis porque lamentablemente la provincia a través de la Dirección de Zoonosis este año no ha recibido ni va a recibir de parte de la Nación las vacunas correspondientes. Pero gracias a un remanente que tuvimos del año pasado podremos hacer la campaña, ya que la vacunación antirrábica es obligatoria por ley nacional y los propietarios de mascotas deben ser responsables”, dijo Aquino.