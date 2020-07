Bouquet: los dos casos sospechosos dieron Positivo para Covid 19

"Lamentablemente informamos que el resultado fue POSITIVO para los 2 casos en estudio y es por ello que Bouquet vuelve a FASE 1 por 14 días", informó la comuna de esa población.

Se trata de dos personas que trabajan en el campo, se encuentran en buen estado de salud y aislados en el mismo predio rural, donde tienen su residencia.

Decisiones tomadas a partir de hoy lunes 27 de julio:

- Los negocios y comercios podrán atender de lunes a sábado de 08:00 hasta las 17:00 horas. Los quioscos hasta las 18,00 hs.

- No se podrán realizar reunión familiares ni de cercanía. Ni ingresar ni salir de la localidad, salvo por estricta necesidad.-

- Bares, restaurantes y gimnasios: Cerrados.

- No se permite efectuar actividades deportivas o recreativas.

- Se recomienda a la población el uso estricto de barbijo para salir a la vía publica, extremar medidas de higiene, y no se permiten aglomeraciones de personas.

"Rogamos a aquellas personas que tuvieron contacto directo con los casos positivos de covid-19, comunicarse de inmediato al Samco local para continuar con el estricto protocolo”, expresan las autoridades de Bouquet.