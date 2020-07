Informe semanal del Intendente Javier Meyer

Obras y Servicios

- Finalizó la renovación de ilumanación en calle Italia, ya en su totalidad con artefactos led. Se continuará en otros sectores, siendo la idea unificar el criterio en toda la ciudad.

- Se ejecutó el cordón cuneta en Saavedra al 1100 y preparación de Saavedra al 1000. También se construyeron en calle Lamadrid al 1100.

- Culminó el hormigonado de badenes en calle Maipú esq. Caseros , y Saavedra esq. Guillermo Benitz. Continúase colocando adoquines por reparación de pavimento en lugares donde puede ser necesario volver a trabajar en obras.

- Terminación y habilitación de dársena en calle Paso de los Andes al 400 frente al SAMCo; se seguirá en Escuela Rivadavia y en Club A. Williams Kemmis.

- Arborización del sector conocido como “Loteo Cardini”, donde prácticamente se ha culminado, y también sigue la renovación de arbolado público cambiando ejemplares que estaban secos y otros que debían retirarse.

- Se da continuidad al proyecto de reducción y tratamiento de los Residuos Sólidos Urbanos, habiéndose vendido material que gracias al trabajo conjunto de nuestros ciudadanos, se separa y contribuye así al mejoramiento de la calidad de vida de todos.

Curso de RCP. Todos los profesores que dan alguna actividad en Casa de la Cultura Municipal, por lo cual tratan con personas todo el tiempo, han sido instruídos en Bomberos Voluntarios en Resucitación Cardio Pulmonar, lo que les permite estar preparados para atender rápida y correctamente a una persona, pudiendo así salvar una vida.

Pandemia. Se insiste en la obligatoriedad de usar barbijo o cubrebocas, tanto para circular como para asistir a comercios u otros lugares cerrados, sean quienes atiendo o sean los clientes. “Después de insistir desde hace varias semanas por los controles interprovinciales parece que se harán de manera más estricta. Esto necesario para garantizar que se entra a la provincia de manera más segura y a los comercios que les llega mercadería con un control previo. Pero bueno, creo ya es tarde porque hoy tenemos caso de circulación fuerte del virus dentro de la provincia, así como vemos que no se ha llegado con el sistema sanitario, porque acá al principio de la cuarentena dijeron que era para poner el sistema de salud en orden, en condiciones, para adaptarlo al Covid 19, pero vemos que en todo el departamento Belgrano, por ejemplo, no han entrado respiradores. Tenían que venir dos a Las Parejas, dos a Armstrong y dos a Las Rosas, pero no vinieron nunca”, expresó el intendente Meyer. “De parte de la provincia lo que le han mandado a los hospitales es muy poco; la asistencia que tienen con los recursos que aporta el municipio, de las batas que hacen en el municipio, de diferentes elementos de higiene y protección que se le están entregando de acá y de la colaboración de muchas empresas locales e instituciones.”

(Se recomienda ver el video completo)