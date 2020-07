Robo en una casa de Las Rosas

"Me levante 7 de la mañana y me puse a coser. Cuando se levantó mi hijo -a las 8- me dice que no hay gas; entonces vamos a ver y nos encontramos con el garrafero abierto. Me robaron dos garrafas de 15 kg. llenas, después veo que también se llevaron un sillón de hierro y un banco de madera", dice Rosana en su relato. "La verdad que no escuche nada, tengo por costumbre cerrar el portón con un candado y esta vez no lo pude cerrar. Decido ir a hacer la denuncia, y cuando voy a buscar la bicicleta, me doy cuenta que me la habían robado también".