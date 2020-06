"Cálculo que en un mes los clubes van a estar entrenando"

-¿En qué etapa de la redacción de los protocolos están Luis?

-Estamos prácticamente ya terminándolos, calculo que para el lunes lo tendríamos listo



-Estos protocolos serán enviados a los senadores departamentales, habíamos hablado la última vez, sigue siendo la misma idea la que esta preponderando por parte de la Liga

-La que primero lo va a recibir es la secretaria de deportes Claudia Giaccone, asi lo habíamos hablado, vamos a ver si para la semana que viene tenemos una reunión y presentarlo, después nos reuniremos con los Senadores Hugo Rasetto de Iriondo, Armando Traferri de San Lorenzo y Guillermo Cornaglia de Belgrano y luego con los intendentes y presidentes comunales para darle forma.

-¿Los protocolos se reducen únicamente a lo que pasa dentro del campo de juego o también tiene que ver con el público que pueda asistir a ver los partidos?

-El protocolo es la vuelta a la actividad física, la vuelta del jugador a los entrenamientos. Es lo único que podemos hacer por las charlas que hemos mantenido, lo tenemos que presentar y que sea aprobado. Tenemos entendido que hay varios protocolos que los han rechazado, de distintos deportes; en el futbol ninguna liga de la provincia presento nada todavía, calculo que debemos ser los primeros. No es tan fácil hacerlo, decirlo es una cosa y después ponérselo a elaborar y presentarlo ante el Ministerio de Salud y la Secretaria de Deportes tampoco es tan simple.

Por suerte tenemos un grupo de profesionales, de profesores, de técnicos que conocen la liga, empezamos a elaborarlo antes porque nos empezamos a dar cuenta que nos iba a llevar tiempo. Hoy ya lo estamos terminando y la verdad es una alegría, pero tiene que estar aprobado; después los intendentes y presidentes comunales también tienen que dar el OK, y los clubes comprometerse a que con ese protocolo se vuelve a la actividad física, por ahora nada más. La idea es si sigue así que dentro de un mes nos autoricen a volver a los entrenamientos con este protocolo si esta aprobado, después si no hay contagios y seguimos así las perspectivas son buenas.

En Armstrong los primeros días de octubre está la AgroActiva, con todo lo que significa, ahí va a haber un movimiento grande de gente y nos hace pensar que si la autorizan porque no pueden autorizar a jugar al futbol con público, con protocolo y comprometiéndonos a cumplirlo. Calculo que no vamos a tener problemas pero todo a su paso, esto es la vuelta a los entrenamientos cuando la Provincia lo disponga, nosotros tenemos una fecha tentativa, el 25 o 26 de junio o la primera semana de julio si todavía estamos bien, para llegar con 40 días como lo recomendó el médico deportólogo de iniciar los entrenamientos, no queda otra que esperar.

La gente que estuvo atrás del protocolo ha trabajado muchísimo, ya falta menos; hemos tenido varios llamados de jugadores, de entrenadores, a nosotros nos pone contentos que siempre han estado a la expectativa de ver cuando salía, mientras otras ligas no han hecho nada nosotros seguimos estando al lado de los jugadores, de los técnicos, de los clubes, de los dirigentes para poder volver al futbol cuando podamos.

-¿Estos protocolos son para la vuelta de las categorías superiores a los entrenamientos o las categorías formativas también están incluidas?

-Es de 16 años para arriba asi lo informo la secretaria de deportes cuando vino a la liga, por ahora ni hablar para abajo con las formativas, tienen una idea pero si esto sigue asi hablaban de octubre-noviembre por eso lo hemos hecho como ellos nos han pedido, hemos charlado de la edad de todo eso y nos aconsejaron de 16 años para arriba.



-¿En cuanto a la situación económica de la liga, de los clubes, que es lo que están hablando, cuales son las inquietudes que le transmiten los representantes de los clubes a ustedes?.

-Si bien nos manteníamos mediante audios en el grupo que en abril y mayo no íbamos a tener nada y retomábamos la primer semana de junio así que hoy nos vamos a reunir mediante la aplicación que todos están usando, algunos clubes (el 50 o 60 % cumple como puede), a nosotros nos alegra que sigan con ese compromiso y otros no pero pasa, pasa, en la liga hay un tesorero y una contadora que son ordenados, no pensábamos esto pero siempre había ahí una reserva que hasta ahora no la tocamos y si tenemos suerte vamos a estar bien, vamos a llegar, después veremos cómo charlamos con los clubes, trataremos de que ellos se ordenen pero la estamos llevando.

-¿La expectativa sigue siendo la misma para la vuelta del futbol de la liga agosto-septiembre como venimos hablando?.

-Si, ojala sigámonos cuidando acá, en la zona y podamos salir cuanto antes de esto, tengo esperanzas que a medida de que no haya contagios vayan liberando cosas, nosotros somos muy optimistas de que podamos volver en agosto-septiembre, si es agosto mejor porque ya tenemos el fixture hecho para el 2 o 9 de agosto como fecha tentativa, si lo podemos hacer llegaríamos a jugar un torneo, terminamos bien en diciembre, el tema es que si arrancamos en septiembre tendríamos que cambiar el formato del torneo, sino implicaría jugar miércoles y domingo y creo que no sería viable por el parate que tiene los jugadores, no lo veo viable, mejor habría que cambiar el torneo pero son todas suposiciones que uno tiene que ir viendo pero la idea nuestra en agosto.

Fuente: El Canducho y la liga