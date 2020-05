"La cuarentena se flexibiliza y eso exige que seamos más responsables que nunca"

Algunos conceptos del Intendente Javier Meyer.

-“Se ha posibilitado el funcionamiento de algunas actividades comerciales, siempre sumándonos a las iniciativas de Provincia y Nación; por supuesto con los recaudos de seguridad que corresponde. Y sobre todo ahora más que nunca debemos ser responsable de manera individual para a la hora de asistir a los comercios usar el barbijo, higienizarse las manos antes de entrar, es decir cumplir con todas las medidas que se le han impuesto a los comercios”.

-“Si no nos cuidamos un poco ahora que se libera y aprendemos a funcionar en el marco del orden, va a ser inútil todo lo que se hizo en estos últimos 40 días de confinamiento y restricciones. Hoy el daño es doble, y tenemos que cuidarnos del contagio a la vez que debemos remontar una economía desintegrada, con un alto impacto negativo que vemos en todos los rubros.”

-“Hoy al parecer se anunciaría la extensión de la cuarentena, con algunas nuevas excepciones. Eso es un paso necesario porque en todas las urbes el impacto tremendo económico ha sido tremendo, y mucha gente que fue afectada directamente fue asistida desde el Área de Acción Social como corresponde. Acá no se trata de regalar indiscriminadamente. sino de asistir concienzudamente a quien lo necesita y en esto tenemos trabajando con profesionales y empleados municipales que saben muy bien cómo hacerlo. Todo esto se realiza con aportes de rosenses individualmente o empresas que han colaborado, y parte de lo recibido desde la provincia para la atención de las consecuencias del Covid19, que también debió aplicarse a la compra de elementos para adecuar el Centro de Acción Familiar con lugar de aislamiento en caso de presentarse contagiados. La información de todo está disponible para ser consultada por quien lo desee, para no generar desinformación. Administrar “con la lengua” es fácil pero para realmente hacerle frente a la situación hace falta disponer bien de recursos que a veces no están, y los tenemos que generar desde nuestra propia población. Por eso hay que actuar con mucho respeto no solamente hacia el que necesita, sino también a la persona que es facilitador de recursos”.

-“También quiero destacar que ANSES está funcionando en la Casa de la Cultura con un gran esfuerzo de un grupo de personas que está trabajando, incluso sábados y domingos, para cargar online los datos requeridos para acceder a los diferentes beneficios, planes y programas que están lanzando del gobierno nacional. Esta semana se han hecho prácticamente 500 trámites, así que felicito a todo el equipo de trabajo que hoy le está poniendo el hombro al pueblo desde ese lugar.”

-“En general se está trabajando ordenadamente, y hemos hablado con algunas instituciones donde se producen colas importantes en días de cobro, como son bancos o el Correo, para que haya más control. Ahora el día 22 de mayo se va a hacer entrega de la Tarjeta Alimentar según nos informaron desde el Senado departamental, así que esperamos que todo salga bien, la gente que necesita pueda acceder a su beneficio pero en orden, con distancia social y barbijo”.

-“Hemos retomado las tareas de hormigonado para construir pavimento en calle Guillermo Benitz al 1000. Esto es parte del programa de 29 cuadras, y lo realizamos con hormigón que ya teníamos adquirido hace meses. Y ya se tiene todo preparado para hacer la misma arteria al 1100, alcanzando así conexión con la ruta nacional 178”.

-“Se trabaja con las medidas de seguridad para el personal municipal. Esta semana -el día martes- hemos tenido una visita del Ministerio de Trabajo que vino a constatar las condiciones de trabajo. Estamos contentos porque hemos salido airosos ya que el inspector solamente quedó conforme con las instalaciones, y por supuesto nos ha marcado algunas cuestiones a corregir, que ya hemos hecho. Estamos cumpliendo con todo como corresponden, y espero también que se haga en todos lados este tipo de controles.”

-“En cuanto a la limpieza de terrenos baldíos es algo de suma importancia por la cuestión de dengue y fiebre hemorrágica. Debimos desmalezar terrenos baldíos que son propiedad privada, por lo cual tenemos que cumplir todo un procedimiento previo para poder ingresar a los mismos. Ahora bien, si hay una orden judicial desde fiscalía o del Juez, eso nos facilitaría mucho las cosas porque no podemos entrar de hecho, tenemos que seguir normas.”