"No hubo más contagiados en Las Rosas, y eso me pone felíz"

"Tras recibir el alta médica y por protocolo tuve que cumplir 15 días de cuarentena en mi casa. Ayer miércoles 6 ya podría haber salido pero preferí esperar una notificación de los resultados negativos del hospital de nuestra ciudad. Con ese certificado ya puedo hacer mi vida normal, que es lo que estaba esperando", dijo Fernando por Renacer Regional.

"Fueron 37 días que pase con esto, fue muy duro porque mi actividad hace que vaya de un lado para el otro. Aunque cuesta hay que acatar las órdenes. Los médicos me dijeron que esto va a llevar tiempo, yo estuve 7 días con fiebre arriba de 40º, pero ya está, ya paso", comentó.

"No va a ser fácil, la gente tiene miedo y lo sé por todo lo que pasó. No estoy ajeno a todas las cosas que se habían comentado, y me entere de todo lo que se dijo y fue bravo, me hizo mucho mal", expresó Morata.