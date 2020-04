Fernando Morata: "Cuidense mucho. Hubo un momento que pensé que era el final"

"La verdad que esto me lo ligue y no sabemos como pudo haber sido, pero me toco lamentablemente. No es fácil, todavía estoy con ayuda de oxigeno. La gente se tiene que cuidar porque es algo que no se conoce, esto es terrible, empecé a volar en fiebre; el cuerpo no te responde, y lo grabe es cuando se te genera una neumonía, que por suerte no era tan grave en mi caso, pero no la pase bien", dijo Morata. "Ya pasaron mas de diez días y estamos en una etapa donde empezaríamos a ver la mejoría lentamente. Por ahí las placas no daban bien y hubo un momento clave, donde estuve preparado para una tomografía y se me corto el aire. Sinceramente pensé que ahí se terminaba todo, no tengo vergüenza en decirlo, creo que en la desesperación hasta me orine encima. Es realmente feo porque te falta el aire y no lo encontras por ningún lado".

"Cuídense. Porque la verdad yo en un momento pensé que todo se terminaba. Puede ser por un simple saludo y todo finalizar. A mi me gusta la vida y acá empezás a valorar un montón de cosas. Hay que tomar conciencia y cuidarse", expresó.