"Debemos aprender a funcionar en este marco de crisis"

- “La apertura de nuevas actividades no garantiza que la empresa que abre pueda funcionar, porque la cadena se cortó y si uno bien puede fabricar un producto resulta que no tenés quién compre, porque están parados muchos sectores. Yo veo incongruencias, como exigir desde el gobierno a los empleadores que paguen; pero una empresa fundida que no está produciendo, ¿cómo puede hacerlo?, y además tampoco va a cumplir con sus impuestos lo que lleva al deterioro del sector público. Por eso digo que esta claro que el daño económico va a ser tremendo. Y si todo se prolonga va a ser insostenible porque si bien nos tenemos que quedar en casa el tema va a ser como sobrevivir”.

- “Tenemos que aprender a funcionar dentro de este marco de crisis. Si el país no produce va a ver pérdidas de trabajo, va a existir mucha gente que la pase mal, y el estado no podrá asistirle porque no tiene recursos que se autogeneran; se nutre del aporte de la gente, de lo que sale de la producción. Por eso si lo único que hay es seguir con las restricciones de un aislamiento obligatorio... estamos mal.”

- “Desde la municipalidad estamos prestando los servicios básicos, haciendo conexiones de cloacas y agua, para que los vecinos si deben quedarse en sus casas tengan mejores condiciones para hacerlo. Se trabaja en arreglo de calles que ya estaban muy deterioradas y también lo vimos con una cuestión de necesidad básica, y dando terminación a alguna obra pública que le produce incomodidades a los frentistas. Y a la vez atendiendo otra problemática sanitaria como son el dengue y si bien no hubo en Las Rosas, la fiebre hemorrágica. Todo esto tiene que ver con las condiciones y la higiene de cada patio, cada terreno; asi que estamos desmalezando lotes baldíos, se hacen fumigaciones, es decir tomando muchísimas medidas desde el municipio.”

- “La municipalidad está más presente que nunca en la peor etapa de nuestra ciudad en materia sanitaria. Trabajamos para hacerle la vida más cómoda a la gente, y quiero resaltar mi agradecimiento a los rosenses que a pesar de la situación está acercándose y pagando su tasa municipal, permitiéndonos a nosotros mantener los servicios y poder funcionar. Y es importante destacar que no solamente están pagando tasa, además lo hacen con la contribución de mejoras y ahí se nota el impacto de la obra pública que hemos hecho en estos años, porque el recibir esos recursos nos ayuda a sostener una caja que está hoy obviamente con grandes erogaciones, no solamente salariales sino por la cuestión social y sanitaria.”

- “Se está completando todo el trabajo de adaptación y mejoras en el CAF para preparar el centro de aislamiento. Se han comprado frazadas, sábanas, un termotanque de 120 litros con alta recuperación, se arreglaron baños y cañerías. Además de la adquisición de colchones y todos los kits completos para uso personal de cada individuo que deba internarse allí, como son toallón, plato, vaso y cubiertos, etc.”

- “Quiero hacer hincapié en el trabajo que se está llevando adelante desde el Área de Acción Social, desde el Punto Digital, desde la Municipalidad de Las Rosas toda. A pesar que hace un tiempo se dijo que la Oficina de ANSES se trasladaba de lugar de atención, es hoy en esta situación de pandemia que el municipio se ha puesto al hombro el acompañamiento de la comunidad, realizando desde Casa de la Cultura con personal municipal y colaboradores la carga de datos de más de 800 rosenses que precisaban acceder a alguna de las ayudas sociales. Tratamos siempre de estar cerca de la gente, de solucionarle los problemas, de estar también cerca de instituciones, sean locales, provinciales o nacionales.”

Detención de policías. “Voy a hacer mención a lo que pasó la semana pasada, donde por cumplir con su trabajo dos agentes de policía quedaron detenidos. Hicieron una causa penal con más ímpetu que si hubieran detenido al narcotraficante prófugo de la ciudad de Las Rosas desde hace meses. En esta denuncia, si es verdad que ellos paguen como corresponde; pero si es mentira -como yo creo que es- espero que el fiscal y la gente que patrocinó esto se haga cargo de las costas que tiene que enfrentar estos chicos, porque tuvieron que contratar abogados, tuvieron que preocupar a su familia, por el solo hecho de haber cumplido con ley. Voy a defender siempre al policía bueno que cumple con su función, y no puede ser que por eso sean perseguidos. Si después de las 19 horas no se puede circular por la calle y este personal policial detuvo a quienes lo estaban haciendo, solo cumplían con lo que marca la ley; y no es posible que se ponga en marcha una acción judicial por la sola presentación de una denuncia contra ellos con escaso material probatorio”.

