"Muchas personas aún no toman conciencia de la pandemia, y circulan por las calles sin motivo"

"Hay que concientizarse de la situación, que fallezca poca o mucha gente depende de nosotros. Si esto avanza no vamos a ser la excepción en el país y en el mundo. No creamos que por no toser no tenemos nada, estamos hablando de un enemigo que tarda entre diez y quince días en manifestarse, hoy puede haber media población infectada y no lo sabemos", dijo el intendente. "Esta mañana recorrí algunos negocios, algunos trabajan correctamente y otro no cumplen las medidas en lo más mínimo, una inconciencia tremenda, y se los hice saber como corresponde".

- "Con los casos de dengue estamos activando los protocolos que la Provincia exige, con los productos insecticidas que nos provee. En estos momentos se están llevando adelante esas tareas en las manzanas aledañas al hospital, ya que el cuarto caso se presentó en calle Paso de los Andes, frente al nosocomio."

- "Debemos insistir con el descacharrado de los patios y terrenos baldios, evitando lugares donde se junte agua que es el sitio donde crecen las larvas de mosquito. Hemos además habilitado un teléfono donde hacer denuncias en caso de sitios o casas abandonadas,"

- "Respecto al corte del pasto frente a los domicilios, si bien estamos en una emergencia sanitaria por el coronavirus hay algunos servicios que deben continuar, que son con motivos sanitarios. Alguien impedido de cortar el cesped por sus medios, puede llamar a quien lo haga pero manteniendo siempre las medidas de seguridad e higiene: como por ejemplo no tener contactos físicos, mantener distancias, usar barbijo el operario, etc."

(Recomendamos escuchar el audio completo)