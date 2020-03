Las Rosas, en tiempo de cuarentena

La cuarentena total decidida por el gobierno nacional se nota en el aspecto y los ruidos de la ciudad. Solo algunos que se dirigen a sus trabajos y los municipales prestadores de servicios se observan en la calles. A las 8 de la mañana el silencio "hace ruido", ante los escasos sonidos que escuchan en la zona céntrica.

COMUNICADO IMPORTANTE DESDE LA MUNICIPALIDAD DE LAS ROSAS

De acuerdo a las medidas impulsadas por el Gobierno Nacional frente a la pandemia de Coronavirus, desde las 00:00 del día 20/03/2020, todos los Argentinos entraremos en cuarentena hasta el 31/03/2020.

Desde la Municipalidad de Las Rosas estaremos cumpliendo con guardias mínimas de servicios de salubridad y limpieza.

La recolección de residuos se realizará a partir de las 6 a.m., es por ello que solicitamos suma colaboración de la población para mantener limpios sus frentes y generar la menor cantidad de residuos posibles. También recordar descacharrar y mantener el pasto cortado por prevención de Dengue. Ante emergencias de servicios pueden comunicarse con Maestranza Municipal al teléfono fijo 451014.

Por último recordar que debemos permanecer en nuestros domicilios sin salir a la calle, a no ser que sea de absoluta necesidad.

Si usted se siente con algún síntoma de fiebre o tos, comuníquese al SAMCO local llamando al 107, pero por favor NO SALGA DE SU CASA.



COMUNICADO DESDE EL SAMCO Y MUNICIPALIDAD DE LAS ROSAS

Para combatir la pandemia de Coronavirus (COVID 19), debemos estar todos juntos y comprometidos, por ello es importante ser conscientes y colaborar para que NO COLAPSEN los servicios de salud, por ello solicitamos que las demandas se ajusten a situaciones de extrema necesidad, urgencias y emergencias

*El servicio local de SIAMED, está afectado exclusivamente a la Emergencia Sanitaria para el control de las personas en cuarentena y de los pacientes sospechosos o posiblemente sospechosos de infección por Coronavirus y solamente realizará la atención domiciliaria de situaciones de urgencia.

* Toda persona que haya vuelto de un viaje procedente de una zona de circulación de casos de Coronavirus deberá permanecer en su domicilio y evitar contacto con otras personas durante 14 días y tiene la responsabilidad de comunicarse en forma inmediata al teléfono 107 con el fin de ser evaluado en su domicilio y ante la presencia de fiebre, tos, dolor de garganta o dificultad respiratoria no concurrir a la guardia ni presentarse en consultorios médicos.

*Se recomienda a la población asistir al Hospital únicamente en casos de necesidad extrema para evitar contagios y propagación de virus.

*Los accidentes de tránsito serán cubiertos por Bomberos Voluntarios (100)

Con el fin de descomprimir el pánico social, nos parece importante destacar que hasta el momento NO SE HA DETECTADO circulación del virus (COVID 19) en nuestra localidad, por ello es importante continuar con las medidas de prevención. Por favor NO SALGA DE SU DOMICILIO, a no ser que sea de extrema necesidad. En caso de hacerlo, tome todos los cuidados necesarios.

Si usted tiene dudas relacionadas a la pandemia de Coronavirus, comuníquese al 0800 555 6549.

Muchas gracias!!! Contamos con su colaboración!!!

ALGUNOS ASPECTOS DEL DECRETO PRESIDENCIAL

La población podrá realizar "desplazamientos mínimos e indispensables para aprovisionarse de artículos de limpieza, medicamentos y alimentos", pero una resolución del Ministerio de Salud fija para esos casos algunas restricciones que modificarán las conductas sociales por mucho tiempo, como mantener "distancia interpersonal mínima de 1 metro" y "no más de una persona cada un metro cuadrado".

Las fuerzas de seguridad nacionales o provinciales podrán detener a quien viole el aislamiento como también a los vehículos que circulen sin justificación. Algunas actividades habilitadas eran muy esperables y otras surgieron en la reunión de la Quinta de Olivos, como es el caso de la "producción, distribución y comercialización agropecuaria y de pesca".

El decreto aclara que la cuarentena puede extenderse por "el tiempo que se considere necesario en atención a la situación epidemiológica". Los gobernadores y la oposición creen que seguirá hasta el 12 de abril, como mínimo.

O sea, en el campo y en el mar seguirá todo casi igual y no debería repetirse el incidente ocurrido en la ciudad santafesina de Timbúes, donde el intendente pidió suspender las exportaciones agropecuarias por 15 días. No estarán en cuarentena el personal de salud y seguridad de la Nación y las provincias, como tampoco "la actividad migratoria, servicio meteorológico nacional, bomberos y control de tráfico aéreo".

Cumplirán funciones las "autoridades superiores de los gobiernos nacional, provinciales, municipales y de la Ciudad", la justicia mantendrá las guardias mínimas y los diplomáticos su representación consular, que les permite repatriar argentinos del exterior y cumplir con las representaciones de Cascos Blancos y la Cruz Roja.

Habrá contemplación para quienes certifiquen que deban ayudar a personas "con discapacidad; familiares que necesiten asistencia; a personas mayores; a niños, a niñas y a adolescentes", o a quienes atiendan "una situación de fuerza mayor".

El decreto aclara que se permitirán los servicios funerarios, "entierros y cremaciones" pero sin velatorios que requieran "reuniones de personas." Fue una de las postales trágicas de Italia, donde se prohibieron las ceremonias y los familiares de las víctimas del coronovirus no pueden despedirlas con rituales.

Los comedores escolares y merenderos seguirán atendidos (planean viandas para no amontonar chicos) y podrá desplazarse el personal de "servicios de comunicación audiovisuales, radiales y gráficos". También el de "obra pública", ante la posibilidad de tener que construir hospitales para atacar la pandemia.

Como se esperaba, estarán abiertos "supermercados mayoristas y minoristas y comercios minoristas de proximidad, farmacias, ferreterías, veterinarias y provisión de garrafas"; e "industrias de alimentación, su cadena productiva e insumos; de higiene personal y limpieza; de equipamiento médico, medicamentos, vacunas y otros insumos sanitarios".

No podrán faltar las "actividades de telecomunicaciones, internet fija y móvil y servicios digitales", un reclamo de la oposición ante la obligación del trabajo a distancia que tendrán muchos argentinos. Como no se trata de un servicio público, sólo un decreto podía exigirlos. Se permitirán tareas "impostergables vinculadas con el comercio exterior" y la "recolección, transporte y tratamiento de residuos sólidos urbanos, peligrosos y patogénicos".

Seguirá sin interrupciones "el mantenimiento de los servicios básicos (agua, electricidad, gas, comunicaciones, etc.) y atención de emergencias", como también "el transporte público de pasajeros". En su discurso, el presidente reconoció que hay mucha población sin ingresos en blanco que se resiste a quedarse en sus casas y prometió compensaciones. Circularán líbremente los camiones que trasladan "mercaderías, petróleo, combustibles y GLP".

Los ciudadanos que mantengan la cuarentena tendrán "reparto a domicilio de alimentos, medicamentos, productos de higiene, de limpieza y otros insumos de necesidad; servicios de lavandería, postales y de distribución de paquetería". De esta manera, se podrá comprar online y recibir el pedido sin problemas.

Además, trabajarán con normalidad los servicios "esenciales de vigilancia, limpieza y guardia", un temor del personal que custodia edificios en las grandes ciudades. Habrá "guardias mínimas que aseguren la operación y mantenimiento de Yacimientos de Petróleo y Gas, plantas de tratamiento y/o refinación de Petróleo y gas, transporte y distribución de energía eléctrica, combustibles líquidos, petróleo y gas, estaciones expendedoras de combustibles y generadores de energía eléctrica".

Para "garantizar el funcionamiento del sistema de pagos", habrá trabajo en "la Casa de Moneda, servicios de cajeros automáticos, transporte de caudales y todas aquellas actividades que el Banco Central disponga imprescindibles para garantizar el funcionamiento del sistema de pagos".

Otra consecuencia de la reunión del presidente con los gobernadores es que la Presidenci garantizó que los trabajadores "no perderán sus haberes mensuales" durante el aislamiento.

En la resolución de Salud sobre "distanciamiento social", firmada por la secretaria Carla Vizzotti, se definen los grupos de riesgo (diabéticos, personas con inmunodeficiencias, problemas respiratorios, pacientes oncológicos o con tumor de órgano sólido en tratamiento, entre otros) y en dos anexos se fijan una serie de protocolos que de prorrogarse un mes cambiarían prácticas muy arraigadas entre los argentinos. Evitar el contacto estrecho con otras personas, siempre con distancia de un metro y no más de una por metro cuadrado. Se aconseja lavarse las manos "con agua y jabón o alcohol en gel periódicamente", cubrirse la nariz al toser y la boca "con el pliegue interno del codo o usar pañuelo descartable (desechar inmediatamente)", aclara la resolución.

Prohíben "eventos y reuniones", los trámites sólo podrán ser por vía electrónica, y dejarán se funcionar "cines, teatros, salones de fiestas, espacios gastronómicos, entidades financieras (trabajarán por vía electrónica y con los cajeros automáticos), casinos, bingos, gimnasios, iglesias, clubes y centros de fomento, bibliotecas, comercios y negocios en general, hoteles, casas de campo, hostales y lugares para acampar".