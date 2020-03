Sumó firme otra vez

Ignacio Procacitto cerró la segunda fecha del Turismo Nacional Clase 2 con otro buen resultado que sirve para sumar fuerte en el campeonato. El rosense terminó octavo a pesar de que largó 15º en un circuito callejero y muy complicado.

Fue un fin de semana que arrancó de menor a mayor, porque se debieron superar algunos inconvenientes en entrenamientos, para después mejorar en clasificación con una cierta desventaja por poder probar menos que sus rivales. Así y todo pudo clasificar 20º el viernes, y el sábado en la segunda tanda mejoró y quedó 19º.

Por la tarde fue turno de disputar la serie, donde el rendimiento fue muy bueno y avanzó para terminar octavo, y eso le posibilitó largar 15º la competencia principal al día siguiente. Se trabajó mucho porque el auto quedó sentido por un golpe, y hasta altas horas de la madrugada el equipo se puso la adversidad al hombro en pos de un gran domingo.

La final fue progresiva, porque al principio perdió algunos lugares pero tuvo un final espectacular. Primero superó a Christian Bodratto Mionetto y después aprovechó algunos incidentes para terminar octavo en pista, sumando muy buenos puntos.

“Arrancamos complicados el viernes y nos costó hasta el sábado poder conocer las tendencias que tenía así que bueno, para clasificar fue lo que teníamos e hicimos cambios para la serie, que no quedaron del todo bien. Para la final mejoramos pero me equivoqué yo en avisar que tengamos un poco más la cola del auto para las última vueltas, porque la verdad se puso complicado, y a pesar de que Gonzalo Ceballos me lo avisó, yo decidí no modificar eso”, reveló el rosense, quien pudo revertir un panorama adverso del viernes, con un domingo esperanzador.

Y agregó: “Teníamos buen ritmo y el auto de seguridad nos ayudó bastante porque enfriamos el auto y salimos a atacar, ganando tres posiciones en los últimos dos giros. Lo importante es ser competitivo y el octavo puesto me deja contento. Además la otra vez que corrimos acá no podíamos salir del puesto 30, 32, y ahora si bien no clasificamos bien, el ritmo de carrera y midiéndonos con el resto estábamos bien. Nos llevamos mucha información para seguir aprendiendo, y trabajar duro”.

Finalmente, Procacitto manifestó: “Ahora esperaremos a ver cuándo se retoma la actividad e iremos con todo a la carrera donde se haga. Agradezco a toda mi familia, a cada uno de los integrantes del Procacitto Racing, Gonzalo Ceballos, Gustavo Ianni, los hermanos Riva, a todos los sponsors, a la gente de Las Rosas que hacen a este equipo y aportan su granito de arena para que estemos en pista. Ojalá podamos seguir con los buenos resultados y continuar sumando fuerte en la próxima”.

El virus pandémico Coronavirus Covid-19 puso en jaque a toda la actividad automovilística y si bien la próxima competencia iba a ser el 19 de abril en Albardón, San Juan, está descartada y se esperan novedades por este asunto de fuerza mayor.