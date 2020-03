"Hoy ya me siento mucho mejor"

"Me siento bien, me afectó mucho el hígado pero ahora estoy bien. Yo estuve unos días medio engripado, el cuadro continuó y por eso fui al hospital. Me dijeron que me iban a hacer esperar dos días y me realizaron análisis; después de eso determinaron que casi seguro era dengue. Eso fue el sábado, el día domingo me derivaron a Rosario y ahí confirmaron el caso. El martes me trajeron a Las Rosas y me quede haciendo reposo. Recién hoy estoy bastante bien, me afectó mucho el hígado, me sentía débil, no puedo tomar alcohol por ahora ni comer frituras", expresó Ildo Giuliano.

Dengue. Es un cuadro febril con erupción cutánea y dolores musculares, entre otras. Los síntomas del dengue se inician después de un período de incubación que puede variar de cinco a ocho días tras la picadura y las personas suelen presentar, fiebre alta, náuseas y vómitos, erupción en la piel, sangre en las encías y en la nariz, debilidad general, dolor muscular y articular, tos y dolor de garganta.

Prevención

Es fundamental mantener el ordenamiento del medio ambiente para evitar que los mosquitos encuentren lugares donde depositar sus huevos.



. Eliminar correctamente los desechos sólidos y los posibles hábitats artificiales.

. Limpiar y vaciar cada semana los recipientes en los que se almacena agua para el uso doméstico. Además, aplicar insecticidas adecuados a los depósitos en los que guarda agua a la intemperie.

. Por otro lado, en las zonas más afectadas por los mosquitos transmisores se deben utilizar mosquiteras en las ventanas y usar ropa de manga larga.

. Fumigaciones biológicas de zonas estancables y de los productos susceptibles de traer mosquitos (maderas y neumáticos, por ejemplo).