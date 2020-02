Claudia Giaccone: "El deporte es escuela de vida y formador de ciudadanía"

No sólo la Nación, también la provincia de Santa Fe eligió a una mujer para comandar la Secretaría de Deportes por primera vez en la historia. Se trata de la casildense Claudia Giaccone. "La obsesión del gobernador Omar Perotti es, y así me lo dijo, que el deporte llegue a todos los niños y niñas, adolescentes y jóvenes de la provincia, no sólo a los federados. Democratizar es la idea, que todos puedan jugar y competir, y para eso fortaleceremos los vínculos de la escuela, los clubes, las federaciones, municipios y comunas para que todos jueguen y compitan todo el año”, anunció

Cuando se le pregunta por sus proyectos apunta, entre otros, al REClub, que consiste en regularizar a los aproximadamente 1.500 clubes santafesinos (500 rosarinos), de los que sólo la tercera parte está en regla, para que no siempre sean los mismos los que reciben tarifas sociales, se ajusten a programas o a aportes del Estado. “¿No podés hacer el balance o no tenés personería jurídica? Te vamos a ayudar para que los hagas. Registros hay muchos, realizados en las distintas gestiones, pero nosotros queremos que todos los clubes estén en regla", dice.

De todos modos, cuando La Capital le preguntó sobre el presupuesto para efectivizar eso (representa sólo el 1,44 % del presupuesto provincial total) reconoció: “El presupuesto sigue siendo el mismo, haremos malabares porque plata hay poca, acorde con la crisis económica del país, dependemos de la ley de necesidad pública. Tal vez tengamos que achicar un poco las cosas pero intentaremos mantener todo lo que ya venía funcionando bien, como la Copa Santa Fe. El macrismo estalló todo y hay prioridades para la provincia como la alimentación, a eso no lo podemos desconocer”.

Giaccone es cientista política formada en la Universidad Nacional de Rosario (UNR), con más de 30 años en militancia peronista. Ya ocupó cargos ejecutivos en su ciudad natal, la misma del nadador Federico Grabich y los futbolistas y técnicos Jorge Griffa, Jorge Sampaoli, Franco Armani y Damián Musto. También fue legisladora provincial (es la autora de la ley de Derechos de Formación Deportiva y de la Asignación Universal Complementaria). Además impulsó los Torneos de Bolitas en la provincia y fue deportista: “Practiqué gimnasia deportiva: caballo, paralelas, también atletismo y natación desde pequeña, y tengo varias medallas en jabalina, salto en alto, salto en largo y también varias lesiones como recuerdo”, aseguró en diálogo con La Capital.

Socia del Club Atlético Alumni, e hincha de River como su padre, pero casada y con dos hijos, de Boca. “Mi papá no me habló varios meses por elegir un novio nada menos que de Boca”, recordó en una muestra más de que lo deportivo, dijo, “nunca” le fue ajeno.

La secretaria de Deportes no se define como feminista al igual que su par nacional, Inés Arrondo, pero se dice “admiradora de Evita” y no deja de hablar de la importancia de revalorizar el papel deportivo y directivo de las mujeres, sus derechos, y de enumerar los planes de su cartera en función de ello. “Nos uniremos desde lo deportivo con la secretaría de Género provincial en las iniciativas para capacitarnos y capacitar a la dirigencia en relación a violencias, masculinidades y discriminaciones. No puede ser que aún haya socias adherentes a sus esposos en algunos clubes, que en otros no se puedan directamente asociar o que cuando se las designa en una comisión directiva la mayoría sean las últimas vocales”, expresó como en una declaración de principios.

Ampliaremos los Juegos Evita.

¿Qué significa concretamente? Que esos históricos que creó Perón y que entendieron al deporte como escuela de vida y formador de ciudadanía, serán potenciados: los jóvenes seguirán jugando todo el año, en intercolegiales e interclubes. La idea no es trabajar sólo para campeones y superhéroes sino para estimuladores de una sociedad en la que todos puedan jugar.

¿Cuando vuelven Armani o Sampaoli a Casilda lo hacen como “estimuladores”?

Sí, Armani por ejemplo donó sus botines a su club y con lo recaudado se pintó Bochófilos. La comunidad hizo el esfuerzo, justo de eso hablo.

La ley de derechos formativos en el deporte (les da respaldo a los clubes formadores de recibir compensación económica cuando sus deportistas se transforman en profesionales) ya rindió sus frutos y no es casual que haya comenzado a aplicarse en Santa Fe, cuna de futbolistas, ¿no? Tal cual, los clubes grandes no están contentos conmigo por esta ley pero deben reconocer que es justicia redistributiva, y no por nada salieron las primeras sentencias en San Vicente (Bochófilo Bochazos, por Facundo Sánchez, de Estudiantes), en Totoras (Unión Totoras, por Nicolás Domínguez, de River) y recientemente se dio el primer caso sin intervención de la Justicia (Unión de San Guillermo, por Nahuel Cainelli, de Estudiantes de Río Cuarto). El tema es reconocer que esas canteras de deportistas se dan gracias a esas subcomisiones de clubes que se sostienen con esfuerzo, gracias a las rifas de pollos, venta de empanadas y demás y no puede ser que esa comunidad que sostiene a los clubes viva pensando qué hacer para pagar la luz.



¿Seguirá la provincia sosteniendo las tarifas sociales de luz y agua en los clubes?

Sí, claro que seguiremos subsidiando el 50 por ciento, el gas depende de Nación y se está trabajando para afrontar eso. Pero además haremos una planilla única de salud (RUS) donde Educación y también Deportes cuenten con las curvas de talla, peso y demás para también generar actividades en barrios y escuelas; queremos que el control plantar donde podemos ver cuestiones posturales de los chicos sea tan importante como cuidar la dentición.

El municipio de Rosario habla de abrir una sede del Cenard a Rosario.

No estoy aún imbuída en el proyecto pero sí puedo decir que en el Parque de la Independencia se está haciendo un complejo deportivo impresionante. Está el proyecto de la pileta olímpica, que de poder lograrse podrá concentrar allí a los federados: nadadores, waterpolistas y muchachas de nado sincronizado y eso descongestionará las piletas climatizadas de los clubes, donde los horarios se traban mutuamente con los que practican aquagym u otras actividades de manera amateur. El Cenard es importantísimo, yo lo conocí en los 70 siendo deportista, pero la infraestructura era decadente, eso cambió mucho por suerte. Justamente esta semana el Enard convocó a una tanda de 60 jóvenes deportistas de 13, 14 y 15 años que estarán una semana en el Cenard recibiendo capacitaciones sobre talleres antidóping, educación sexual y demás, formación que va más allá de la competencia. Son jóvenes que pueden tener posibilidad de ser parte de los Juegos de Rosario 2021 y Dakar 2022. Tenemos muy buena articulación con la secretaría de Turismo y Deportes de Rosario, los juegos van a potenciar no sólo a la ciudad sino a la provincia y al país.

¿Y qué iniciativas habrá para el deporte adaptado?

Los Evita tienen actividades en paralelo, la idea no es que las canchas auxiliares y los horarios menos importantes vayan para esta rama del deporte. Estamos preparando una red de clubes en toda la provincia que lanzará actividades integradas: en la misma disciplina deportistas con distintas discapacidades. Debe quedar claro que el Estado acompañará con capacitaciones y becas todo lo deportivo, si sale la ley (de necesidad pública), en combinación con todas las secretarías del Ministerio de Desarrollo Social reformularemos partidas, pero hay prioridades como la alimentación, sostener comedores. Alimento, salud y los chicos en la escuela son prioridad para la Gobernación, y la otra pata, sin dudas es el deporte.