" Los goles en la cara..."

(Informe de Marcos Di Santo) - Hay un nuevo proyecto que mezcla distintas disciplinas. Que un grupo de gente está tratando de desarrollar. Llega FutBox Club (@futbox_club). Es la fusión del Fútbol + Boxeo + Artes Marciales Mixtas. El objetivo de FutBox Club es que puedas practicar artes marciales mixtas, más conocidas como MMA, y boxeo con profesores e instituciones responsables. Y en Argentina hay excelentes lugares para aprender.

Se puede jugar en cancha de 11, siendo la conformación del equipo 6 jugadores de fútbol y 5 de MMA / Boxeo. O bien cancha de 8, con 5 de fútbol y 3 de MMA / Boxeo.

Este es el Reglamento básico para jugar FutBox Club:

1) Un jugador le comete una falta al otro. Cualquiera de los dos puede pedir guantes para pelear. Hay uno que invita a pelear, con un gesto que es chocando sus guantes entre sí. Y el otro jugador puede aceptar chocando sus guantes en señal de aceptación o bien con el pulgar para abajo rechazando la invitación.

2) En caso de aceptar se realizará una jaula humana, conformada por los jugadores de ambos equipos en partes iguales. Y en el centro de dicho circulo estará el árbitro de MMA y los dos jugadores.

3) Cada pelea durará sólo 1 minuto, salvo que antes antes de ese tiempo existiera algún knock out o down.

4) En cuyo caso después de la pelea el médico que estará allí presente será quien dictamine si el jugador puede seguir o no. En caso de que no, el jugador estará fuera durante 10 minutos. Si el médico pasado ese tiempo no diera el ok, el equipo podrá hacer ingresar a otro jugador.

5) Una vez que termina el minuto de pelea, el círculo de jugadores se disuelve de manera inmediata pudiendo el equipo agredido ejecutar la falta sin tener que esperar nada. Todos deben correr a sus puestos.

6) Penal Box. Sólo válido en el área del equipo adversario. Es un penal clásico, pero si fue tan brutal para una tarjeta, puede recibir la pena de penal + box. Es decir el jugador agredido, antes de patear el penal, podrá medir la distancia con su agresor del largo de su brazo con el puño de su agresor. Y propinarle un solo golpe, sin que éste pueda devolverle. Sólo podrá esquivarlo o recibirlo. Y luego patear el penal. El árbitro de MMA junto al árbitro de fútbol determinarán si es falta para box o no y si amerita por ende alguna de las 3 tarjetas dada la gravedad de la falta. Si el jugador que recibe el box devuelve el golpe, será penalizado saliendo del partido durante 15 minutos. El árbitro de MMA será quien marque el penal box cruzando sus brazos en su pecho.

7) Peleas masivas. Se puede dar en algún momento del partido que todos se trencen en una pelea masiva. La cual no puede durar más de 20 segundos. El comienzo de dicha pelea y la finalización de la misma estará dada por el arbitro de fútbol con su silbato. Quien continuara pegando luego de ese tiempo será penalizado con salir del campo durante 5 minutos.

8) Comodín : Esta figura la pueden usar ambos equipos y sólo una vez por tiempo cada uno. El peleador que declina por tercera vez puede escoger algún jugador de su propio equipo como comodin para pelear en su lugar. Y lo hará poniendo sus manos entrelazadas en su nuca.

9) El jugador que rechaza la invitación a pelear puede hacerlo dos veces de manera natural. Y una tercera vez si es que no fue utilizado el comodín aún. Si el comodín fue utilizado deberá aceptar pelear a la segunda vez que lo inviten. De no aceptar la pelea deberá salir del campo de juego durante 10 minutos.

10) Solo son válidas las patadas en su versión low.

11) Es roja directa la expulsion por cualquiera de las siguientes faltas: a) Morder b) Presionar los ojos o piquetes c) Introducir el dedo en cualquier orificio del contrincante d) Patear o pisar la cabeza e) Manipular articulaciones pequeñas f) Agarrar el pelo l Cabezazos g) Atacar la nuca o columna h) Golpear la garganta i) Arañar o pellizcar j) Agarrar la clavícula k) Intentar romper algún hueso l) Escupir m) Ignorar al árbitro.