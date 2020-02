Un hombre se encadenó frente a la Municipalidad de Armstrong

Acompañado por su mascota y otros tres camaradas parejenses que vinieron a solidarizarse con su pena, accedió de manera muy amable a contar la razón de su encadenamiento.

“El motivo viene desde hace 8 o 9 años, donde le he iniciado un juicio a la comuna, ya que me retuvieron un camión; ellos alegaban que mi vehículo estaba mal estacionado algo que nunca se comprobó. Lo tienen parado ahí (Señalando la cercanía a los galpones MAS) y yo no lo puedo hacer trabajar. Aparte dentro del mismo tenía unos hierros y unas 60 chapas, que supuestamente los funcionarios municipales guardaron; y hoy yo los necesito ya que me están desalojando de mi casa. He presentado una nota para que se me devuelvan lo que es mío y se negaron, nadie sabe dónde están los hierros ni las chapas”, dijo el ex combatiente.

Siguiendo la misma línea argumental reiteró: “En este momento siento que no hay otra solución que encadenarme acá. Preciso que algún funcionario me escuche y me ayude a recuperar esos elementos que me pertenecen”.

Fava cuenta que tenía una verduleria, y "desde hace una semana desarmó todo, ya que a fin de mes lo desalojan y necesita le devuelvan sus chapas y hierros para utilizarlos en la próxima pequeña y precaria vivienda a la cual se estaría trasladando".

El vecino piensa quedarse encadenado por tiempo indeterminado…

Fuente: Diario Armstrong y Región.