"En 2020 tenemos muchos desafíos, tanto las autoridades como los vecinos con su compromiso"

Luego de resumir todos los logros del primer período de gestión (2015-2019), de los cuales ha hablado en otras oportunidades como son la obra pública, el saneamiento de las finanzas, el equipamiento de vehículos y maquinarias nuevas, los trabajos para evitar anegamientos e inundaciones, el mantenimiento de caminos rurales, la extensión de aguas y cloacas a todas la ciudad, la lucha por contener el narcotráfico, y otros; el intendente Javier Meyer se referió al año 2020 por venir, expresando algunos conceptos y ejes de su futuro accionar:

- El próximo año va a ser una continuidad de lo que venimos haciendo hasta ahora. Vamos a ir mejorando los servicios y ampliando la obra pública, porque si no lo hacemos sería ir para abajo, algo que nunca hay que hacer. Ya tenemos compras pagadas de elementos y materiales para seguir trabajando todo este 2020, además de recursos en ahorros.

- Tengo las mayores expectativas de una buena relación con el gobierno provincial, una gran esperanza. Por ejemplo he pedido una reunión con el Ministro de Salud, ya que tiene que ser el intendente quien lleve las inquietudes para dar una solución al funcionamiento de nuestro hospital; y no como en la gestión anterior que los intermediarios eran legisladores y nunca se llegó a nada. Es el Ministerio el responsable de que todo marche bien. Tenemos buen recurso humano, la infraestructura está, entonces acá lo que hace falta es una buena organización. No estoy hablando de cambiar personal ni sacar un director para poner a otro; yo quiero que funcione bien y eso es responsabilidad del gobierno provincial.

- Pretendo también hablar con el Ministro de Seguridad, y ponerme como conductor de la denuncia de los vecinos en materia de comercialización de droga. ¡Quiero a los narcotraficantes presos y no quiero policías que curran con ellos!!!. Aspiro a que se erradique ese mal social porque quiero jóvenes y chicos con las cabezas limpias y con oportunidades para el futuro. No los quiero subordinados por la droga y por la corrupción, porque la droga obviamente está sostenida por corruptos. Escuche declaraciones muy fuertes del actual Ministro de Seguridad, y espero pueda concretarlas. No hay acciones preventivas, acá deben actuar con fortaleza y eficacia la Justicia, las fuerzas de seguridad y sobre todo la Política. Yo estoy a disposición para quienes quieran denunciar y trasladar esa denuncia a la fiscalía federal y juez federal.

- También pido a los vecinos de nuestra ciudad toda la colaboración posible, avisando cuando los hechos dañinos ocurren. Siguen acciones de vandalismo, rompiendo bienes que son de todos, y no basta con sacar unas fotos y mostrarlas en las redes sociales; también debe decirse a quienes vieron hacerlo. No puede ser que nadie nunca haya observado estos actos; así como la policía tiene que actuar. Se sabe cuando y donde ocurren, entonces allí deben estar custodiando.

- Las Rosas tiene que ser ejemplo de organización, así como nos destacamos ahora por la obra pública. Tenemos que vivir en una ciudad tranquila, dar pelea al narcotráfico, administrar correctamente los dineros de todos y cuidar lo que es de todos.

- Hay una población que está viendo que es posible vivir de una manera ordenada y con crecimiento, que es algo posible y así debemos continuar y mejorarlo.

(Se recomienda escuchar el audio completo)