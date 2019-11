"A mí me hacen entrar al quirófano y me duermen. Después de la realización del implante tengo que estar tres horas en la cama, sin moverme. En estos días estoy notando muchos cambios, y cuando me revisan los doctores se dan cuenta que estoy mejorando mucho el ojo izquierdo. Si sigo los medicamentos voy a seguir progresando", expresó Berenice.

Mañana martes 5 le harán el último implante.