"El rol del político es administrar bien, no solo ganar una elección"

“Espero que más allá de los festejos y de las alegrías, tanto de un lado como de otro en los grupos políticos, se piense en la gente como corresponde, sin reventarle la economía a los del medio que son los que trabajan, los que producen, el que tiene un negocio o una empresita. Yo veo que acá la política como siempre está jugando su propio juego; no se pone en el rol de administrador. Ya que el rol del político es administrar, no es ganar una elección. Se gana cuando se hacen las cosas bien, si no literalmente hemos perdido, somos fracaso”.

“No se debe tomar la postura totalmente equivocada de endiosar al que está en la función pública. Lo que se debe hacer es respetar a aquel que administre bien la plata de la gente. porque los recursos provienen del que trabaja y aporta. Ese es quien debe tener un buen pasar la gente esté en Dios ando a funcionarios públicos políticos no tenemos que Dios hará políticos es el político la única forma de que reciben a los que administran , y de esa manera seguir trabajando y generando trabajo. Un buen político es entonces el que más que trabaja, mejor administra y que cobre menos, eso está claro ".

(Se recomienda escuchar audio completo)

Rincón del Sol. “Ya se va viendo la transformación del parque Rincón del Sol. Estamos instalando los juegos nuevos, bancos de un diseño distinto, todo quedará muy lindo. Inclusive se ha hecho un bacheo importante sobre calle San Martín, y en ese mismo espacio se hará una dársena para estacionamiento de motos. Es un lugar que marca la tendencia de lo que pretendemos para los espacios públicos. Tenemos para 15 o 20 días más de trabajo, así que pido un poco más de paciencia.”

Pavimento. "Se continúa con la pavimentación de calle Tres Lagunas, ya estamos alcanzado calle Maipú. Y además se está realizando la apertura de caja de calle Belgrano del 0 al100, para comenzar con su próxima pavimentación. De manera conjunta se repararon las cuadras aledañas de estabilizado granular".

Obras. “Estos meses que quedan pretendemos terminar las obras en marcha. La idea es terminar con lo que está empezado antes de fin de año y en el programa de pavimentación avanzar lo más posible, esperando que la situación financiera general mejore. Nosotros en lo interno tenemos proyectados hasta fin de año bien los números, pero obviamente atentos y preocupados incertidumbre hacia el futuro.”