Esta noche Rizha traslada su show a Londres

Tamara Luz Ronchese, conocida por su nombre artístico RIzha, nació en Las Rosas en 1999. Desde septiembre realiza su gira "Outside on tour" presentando su nuevo trabajo.

El nuevo tour mundial que inicia en 2019 con su nuevo álbum Outside, está recorriendo gran parte de la geografía española y tiene este domingo su fecha en Reino Unido: será en The Post Bar, a las 19:00 (15hs de Argentina).

En 2013 viaja a España donde reside actualmente. Rizha fue denominada por MTV como “La exquisita rareza de la música underground.”, tiene uno de esos talentos musicales que brotan a muy temprana edad y evolucionan a un ritmo vertiginoso.

Con 6 años ya mostraba su destreza con la guitarra, y con tan solo 8 ya componía sus propias canciones en inglés.

A los 12 firmó con Universal Music Publishing y su carrera comenzó a crecer. Tras trabajar con varios afamados productores de la escena española e internacional, decidió que su primer álbum lo llevaría a cabo ella misma. Asi fue que a los 16 grabó su primer LP FINALLY, escrito, compuesto, grabado, producido y masterizado por ella misma. Fue lanzado el 31 de enero de 2017.

En Agosto de 2018 rueda en Londres su primer film junto a Elle Fanning dirigido por Max Minghella y producido por Fred Berger (La la land) película titulada “Teen Spirits”. Y en 2019 salta al reconocimiento popular por su papel de Joana en la reconocida serie "Skam España" (2a. temportada)

Después de participar con éxito en el World Pride Madrid 2017, Rizha desplegó su magia en concieertos presentando su disco debut “Finally”, donde colgaba nuevamente el cartel de sold out, algo muy habitual en sus conciertos. Y ahora está en pleno desarrollo su "Outside on tour".

El show que presenta Rizha es hipnótico, alternativo y único.