

Cañada de Gómez le pondrá el nombre de Bautista "Bauti" Hernández al playón de básquet ubicado en Balcarce y Belgrano, en el marco de un acto de reconocimiento al joven, campeón mundial de básquet adaptado. La ceremonia se realizará el sábado 22 de agosto, a las 13:00 horas, y contará con un partido de exhibición organizado por la Municipalidad de Cañada de Gómez.

Un recorrido deportivo desde los cinco años

Hernández, de 19 años y oriundo de Cañada de Gómez, tiene síndrome de Down y atresia esofágica. Practica básquet desde los cinco años en el Sport Club Cañadense (SCC), club en el que realizó todas las divisiones inferiores, y es deportista federado de la Asociación Cañadense de Básquet. Integra la Selección Argentina de Básquet de la Federación Argentina de Deportes para Atletas con Discapacidad (FADASD), con la que obtuvo el subcampeonato del Open Europeo de Ferrara, Italia, en 2025. En 2026 fue parte del plantel que se consagró campeón invicto del Torneo Mundial disputado en Körmend, Hungría, siendo el único jugador santafesino de ese equipo. Por su trayectoria, el departamento Iriondo lo propuso además para llevar la antorcha en la recorrida de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026.

Partido de exhibición y torneo 3x3

Como parte del festejo, se disputará un partido de exhibición entre Litoral Unidos y el Taller Cultural Municipal CDG, en el marco de un torneo 3x3. La actividad es organizada por la Municipalidad de Cañada de Gómez.

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