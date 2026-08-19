Homenaje a Bauti Hernández: Cañada de Gómez le pone su nombre a un playón

El municipio distingue al jugador federado de básquet adaptado, campeón del Mundial de Körmend 2026, con la inauguración de un espacio deportivo el sábado 22.
Regionales19 de agosto de 2026Las Rosas DigitalLas Rosas Digital

Bauti Hernandez playón
Cañada de Gómez le pondrá el nombre de Bautista "Bauti" Hernández al playón de básquet ubicado en Balcarce y Belgrano, en el marco de un acto de reconocimiento al joven, campeón mundial de básquet adaptado. La ceremonia se realizará el sábado 22 de agosto, a las 13:00 horas, y contará con un partido de exhibición organizado por la Municipalidad de Cañada de Gómez.

Un recorrido deportivo desde los cinco años

Hernández, de 19 años y oriundo de Cañada de Gómez, tiene síndrome de Down y atresia esofágica. Practica básquet desde los cinco años en el Sport Club Cañadense (SCC), club en el que realizó todas las divisiones inferiores, y es deportista federado de la Asociación Cañadense de Básquet. Integra la Selección Argentina de Básquet de la Federación Argentina de Deportes para Atletas con Discapacidad (FADASD), con la que obtuvo el subcampeonato del Open Europeo de Ferrara, Italia, en 2025. En 2026 fue parte del plantel que se consagró campeón invicto del Torneo Mundial disputado en Körmend, Hungría, siendo el único jugador santafesino de ese equipo. Por su trayectoria, el departamento Iriondo lo propuso además para llevar la antorcha en la recorrida de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026.

bautista ArgentinaBautista Hernández, propuesto para llevar la antorcha en Juegos Suramericanos

Partido de exhibición y torneo 3x3

Como parte del festejo, se disputará un partido de exhibición entre Litoral Unidos y el Taller Cultural Municipal CDG, en el marco de un torneo 3x3. La actividad es organizada por la Municipalidad de Cañada de Gómez.

#CañadaDeGómez #BautiHernández #BásquetAdaptado #Deporte #SantaFe

bautista (1)Argentina, campeona invicta del Mundial de Básquet para atletas con síndrome de Down

Te puede interesar
Lo más visto
Boletín de noticias