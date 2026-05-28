Trigo: Historia de precios y retenciones



Después de meses de presupuestos y jornadas de actualización que mostraban al trigo en la zona roja de los márgenes, llega el esperado anuncio de baja de retenciones. Ver la historia de los precios y el impacto del actual anuncio ofrece perspectiva para avanzar en la toma de decisiones comerciales.

Historia de precios de trigo mayo

Considerando que más del 60 % del trigo argentino es exportado, y que más de la mitad de las exportaciones suelen concretarse en el primer cuatrimestre del año, el mes de mayo, cuando inicia la nueva siembra, muestra precios disponibles en suba y generalmente superiores a los futuros diciembre de la siguiente cosecha. El Gráfico muestra la historia reciente de esos valores.

Que los precios disponibles en mayo se ubiquen por encima de las cotizaciones futuras a diciembre responde a la lógica de una cuenta regresiva por el saldo de trigo disputado entre la exportación y la industria, a varios meses de la nueva cosecha. Se observa, sin embargo, que tanto el año pasado como el presente hubo y hay precios disponibles en mayo levemente inferiores a los futuros de diciembre. Los motivos de este comportamiento son similares tanto en mayo 2025 como 2026, relacionado a la proximidad de la cosecha de trigo del hemisferio norte, que llega con mal estado del trigo estadounidense e incertidumbre respecto a las cosechas de la Unión Europea y zona del Mar Negro. Argentina, además, por altos costos y bajos precios se debatía y debate en recortes de área de siembra, lo que dio firmeza a los precios a cosecha. Este año, como condimento extra, que aumenta la diferencia de precios a favor del futuro diciembre, se encuentra el fuerte encarecimiento de fertilizantes y el aún no terminado conflicto en Medio Oriente.

Pero ver buenos precios a diciembre no significa que así ocurrirá a cosecha. En el gráfico puede verse que paso finalmente en diciembre de cada año, ya con la nueva cosecha a la vista. Tres de las últimas seis campañas resultaron en precios disponibles a diciembre superiores a las cotizaciones futuras de mayo, mientras las otras tres resultaron en precios inferiores, dos de estas últimas fueron la campaña actual y la anterior, con abundantes cosechas.

La pregunta para hacerse en este momento del año es ¿los precios a diciembre 2026 son suficientes para obtener rentabilidad? Muy distinto a preguntarse si el trigo seguirá subiendo. Con estas preguntas en mente llega el anuncio de baja de retenciones, que merece analizarse en detalles.

Baja de retenciones al trigo y cebada a partir de junio 2026

El pasado 22 de mayo, en un evento aniversario de la Bolsa de Cereales de Bs As, el presidente Milei anunció que desde junio de este año las retenciones a los cereales de invierno, trigo y cebada, bajarán dos puntos porcentuales, pasando de 7,5 % a 5,5 %. Este anuncio aún no fue oficializado en el Boletín Oficial, lo que debiera ocurrir el lunes 1° de junio si se espera que entre en vigor a partir de esa fecha.

Los precios operados esta semana sostienen descuentos por retenciones del 7,5 %, con precios de exportación (FOB) en torno a U$S 236/TN, esas retenciones representan U$S 17,7/TN, mientras una baja de dos puntos llevaría este valor a menos de U$S 13/TN. Los precios para embarques en junio mejoran a U$S 246/TN y las retenciones de 5,5 % representarían un descuento de U$S 13,5/TN, U$S 5/TN menos respecto a descuentos del 7,5 %.

Los valores negociados por la exportación para embarques en mayo, junio, y hasta enero 2027, fluctúan entre U$S 235 y 250/TN. Dado que dos puntos porcentuales de esos valores resultan en aproximadamente U$S 5/TN, puede estimarse que la oferta de precio al productor aumentaría alrededor de U$S +5/TN desde la semana que viene para todos los futuros, incluyendo los de la nueva cosecha, diciembre 2026 y enero 2027.

La cebada forrajera y cervecera de exportación (FOB) actualmente recibe precios de U$S 240 y 262/TN respectivamente. Dos puntos porcentuales de estos precios resultan en U$S 4,8 y 5,2/TN para el precio FOB de cebada forrajera y cervecera, es decir, similar a trigo, lo que abre la posibilidad de mejorar la oferta al productor en aproximadamente U$S +5/TN.

Esto no indica que efectivamente subirán los precios, pero es probable si se concreta la medida.

Decisiones comerciales

La baja de retenciones a trigo y cebada anunciada el viernes pasado, con promesa de ejecución desde el lunes próximo, 1° de junio 2026, invita a tener expectativas de mejora de precios para la venta desde esa fecha. Por otro lado, los acontecimientos en el mundo siguen ocurriendo, y los precios internacionales que habían llegado a máximos que no se veían desde junio del 2024, están cediendo a la baja, con la proximidad de la cosecha del hemisferio norte.

Importa entonces plantear objetivos claros para el saldo de trigo 25/26 que aún resta comercializar, y para la futura cosecha 26/27.

El cuadro muestra los precios de exportación (FOB) negociados para embarques a los meses indicados, mayo 2026 hasta enero 2027. Descontando gastos de embarque, U$S -15,2/TN según la Bolsa de Cereales de Rosario, y 5,5 % de retenciones, resulta en el FAS teórico para cada mes negociado. Todos son precios inferiores a los precios de cierre del Matba-Rofex de este martes 26 de mayo, con diferencias desde U$S 6 hasta 11/TN. Por otro lado, julio muestra mejores precios que mayo y junio, lo que sigue mostrando premios por diferir liquidaciones a ese mes, respecto de vender en el corto plazo para el saldo de trigo 25/26. Esta decisión debe ser analizada frente a la necesidad inmediata de liquidez y al costo de postergar pagos o buscar financiación de corto plazo para postergar ventas.

En cuanto a la nueva cosecha 26/27, el gráfico indica que, cuando hubo precios futuros diciembre durante mayo superiores a U$S 200/TN, la decisión de cubrir ventas, aún en años que el disponible a diciembre resulto en mayores precios, fue acertada, mucho más en años con cosechas abundantes, como las últimas dos campañas, y lo que se proyecta para la que viene, cuyos precios de cosecha cayeron por debajo de los U$S 200/TN, complicando la rentabilidad a pesar de altos rendimientos.

Conclusiones:

La historia reciente del mercado de trigo muestra la importancia de capturar precios rentables para la nueva cosecha antes o durante la siembra, especialmente en contextos de alta volatilidad internacional.

En este escenario, la baja de retenciones podría representar una oportunidad comercial para asegurar márgenes positivos mediante coberturas y ventas escalonadas, priorizando la gestión del riesgo por encima de expectativas de subas inciertas.

Marianela De Emilio

Ing. Agr. Msc. Agronegocios