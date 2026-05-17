

Un hombre armado con un cuchillo asaltó un local comercial en la localidad de Carlos Pellegrini este domingo pasadas las 21:30 horas. El hecho ocurrió en las instalaciones del Drugstore Nexo, donde el delincuente amenazó a la empleada de turno y sustrajo dinero en efectivo de la caja registradora.

Modus operandi y fuga

El asaltante ingresó al establecimiento con el rostro parcialmente cubierto utilizando una capucha y una prenda de cuello, dejando a la vista únicamente sus ojos. Tras intimidar a la trabajadora con el arma blanca, accedió al sector interno del mostrador para tomar la recaudación y posteriormente darse a la fuga de manera inmediata. La empleada del comercio resultó ilesa, aunque en estado de conmoción tras el incidente.

Investigación en curso

la secuencia del robo quedó registrada en las cámaras de videovigilancia del establecimiento comercial. Las imágenes ya comenzaron a circular con el propósito de recolectar datos ciudadanos que faciliten la captura.

Los propietarios del comercio presentaron la denuncia formal en la sede de la Comisaría Quinta. Actualmente, los efectivos de la dependencia analizan el material audiovisual para lograr la identificación y detención del autor material de este inusual asalto en la localidad.