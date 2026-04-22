El Aeroclub de Las Rosas se prepara para vivir una jornada aeronáutica e histórica este viernes. Desde las 9:00 horas, la institución abrirá sus puertas para un evento con entrada libre y gratuita que combinará destrezas aéreas y un homenaje institucional a los veteranos de la Guerra de Malvinas.

Homenaje a pilotos

El secretario del Aeroclub, Matías Compagnucci, confirmó que se rendirá tributo a dos veteranos locales pertenecientes a la familia Senn. Uno de ellos, piloto de cazas Mirage, completó tres misiones en las islas, fue derribado y sobrevivió 24 horas tras las líneas enemigas. El segundo homenajeado piloteó aviones Hércules, unidades fundamentales para el puente aéreo de abastecimiento y reconocimiento durante el conflicto bélico.

La apertura de la jornada contará con un acto protocolar y una charla a cargo del comodoro Obriatore. Desde la organización destacaron la importancia de preservar la memoria histórica a través de los testimonios de los protagonistas.

Vuelos acrobáticos y exhibición de aeronaves

Durante todo el día, el público asistente podrá presenciar el vuelo de aviones Mentor y rutinas de acrobacias aéreas a cargo del piloto Emas Tesano. Como novedad confirmada por la organización, la aviación del Ejército participará con la exhibición de un helicóptero Bell, modelo similar a los desplegados en el teatro de operaciones del Atlántico Sur.

El evento se extenderá hasta las 17:00 horas y contará con servicio de buffet. Con un pronóstico meteorológico favorable, la convocatoria ya cuenta con la confirmación de asistencia de varias instituciones educativas de la región.

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