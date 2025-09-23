Un rosense en Texas: astrónomo aficionado, Lautaro Bonetto fotografía el espacio

Desde la tranquilidad de su patio en Coppell (condado de Dallas, Texas), Lautaro Bonetto ha encontrado un nuevo entusiamos que lo conecta con el vasto universo: la astrofotografía. Lo que comenzó como un simple hobby, va evolucionado buscando una habilidad que le permite capturar imágenes del cosmos.

Bonetto, quien reside en Texas desde hace casi 6 años años, relató en una reciente entrevista cómo su interés por la astronomía surgió de manera casual. "Me compré un telescopio y varios accesorios el año pasado. Muy lindo, y me di cuenta que lo que realmente me gustaba era la fotografía espacial," explicó.

La dedicación a su nueva afición es evidente en la calidad de sus imágenes. Para su último cumpleaños, en el dia de hoy, recibió de regalo un equipo especializado, lo que le ha permitido ir obteniendo resultados sorprendentes. Entre sus capturas más recientes, destaca la fotografía de la galaxia de Andrómeda, tomada desde su propia casa.

"Logré capturar la galaxia de Andrómeda, con bastante claridad," comentó. Sin embargo, su espíritu perfeccionista lo impulsa a seguir mejorando. "Aunque aún no está perfecta, sé que puedo mejorarla y estoy decidido a perfeccionar esa técnica."

Esta historia es un ejemplo de cómo una pasión personal puede florecer y ofrecer una nueva perspectiva, incluso a miles de kilómetros de su tierra natal. Su viaje a través de la fotografía astronómica no solo le ha brindado un escape creativo, sino que también le ha permitido compartir la belleza del universo con quienes lo rodean.



¡¡ Feliz cumpleaños °° y a disfrutar del hermoso regalo.



