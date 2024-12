El ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini, y la directora de Agroactiva, Rosana Nardi, presentaron Agroactiva 2025, la megamuestra del campo que se desarrollará del 4 al 7 de junio de 2025 en Armstrong, y en su nueva edición promete sumar novedades y espacios.



Cabe destacar que la edición 2024 recibió a más de 270.000 visitantes y a la tradicional concurrencia de público de Santa Fe, Córdoba y Entre Ríos, se sumó una importante cantidad de visitantes proveniente de la provincia de Buenos Aires y de CABA. La actividad se realizó en Sala Walsh de la Sede de Gobierno de Rosario y también estuvieron presentes el intendente de Armstrong, Guillermo Luzzi; empresarios y otras autoridades provinciales y municipales.



En la oportunidad, el ministro Puccini calificó a Agroactiva como “la exposición a cielo abierto más grande de la Argentina y de Latinoamérica. Y de eso los santafesinos nos sentimos más que orgullosos”, dijo y agregó: “Para la provincia de Santa Fe, para el país, Agroactiva es muy importante. Por eso venimos a acompañar. También estuvimos en el éxito que fue este año, nos acompañó el clima, fue muchísima gente y tuvimos una gran presencia como provincia de Santa Fe y también como Región Centro”.



Luego, destacó: “Agroactiva también es el federalismo. Muchas veces pedíamos que se mire desde los centros urbanos al interior, qué es lo que producimos, qué es lo que hacemos, cómo lo producimos y la calidad con que lo hacemos. Y eso es lo que defendemos. Y lo defendimos este año que fue bastante complejo, porque arrancamos el año teniendo que ir a explicarle al Gobierno nacional que aumentaba retenciones al campo y ponía retenciones a la industria, que mucho de lo que se exponía allí iba a dejar de exportarse e íbamos a perder mercados internacionales. El gobierno entendió que no era el camino pero seguimos también reclamando muchas cosas para el campo”.



En el mismo sentido, el funcionario manifestó: “Si las retenciones no se quitan, Santa Fe discute el uso de las retenciones, a dónde van los fondos. Porque en el interior productivo, en el interior profundo, hacen falta muchas obras de infraestructura para que nuestro campo mejore la productividad, mejore competitividad, para que nuestros puertos tengan mejor salida de nuestras producciones”. “Santa Fe lo dice parada desde un lugar importante: fue la única provincia en el país que no detuvo la obra pública y que hizo inversiones por más de 500 millones de dólares. Y el año que viene lo queremos hacer por 1.500 millones de dólares, todo volcado a infraestructura, porque es la forma de acompañar a nuestro campo, de acompañar a nuestra industria, pero también de acompañar a nuestros comercios y a los emprendedores”, concluyó.

Compromiso con la producción

Por su parte, Nardi agradeció al gobernador Maximiliano Pullaro y al ministro Puccini “por trabajar al servicio de la producción santafesina” y a todos los funcionarios del gobierno porque “ayudan e impulsan para que todos los años presentemos la mejor versión de Agroactiva”. Asimismo, explicó cómo creció la muestra en el último año: “El plano que veníamos usando en los últimos años nos quedó chico. Faltando 7 meses para la próxima edición de Agroactiva, ya habíamos vendido todo, todos los espacios ocupados. El 30% de nuestros clientes ampliaron superficie, se sumaron 52 empresas nuevas, seguimos vendiendo y se siguen sumando empresas porque ampliamos 18.000 metros cuadrados y estamos haciendo más obras en nuestro predio”.

Finalmente, el intendente de Armstrong Guillermo Luzzi, remarcó: “Es una alegría enorme estar en la presentación de una nueva edición de una de las muestras más grandes del país. Realmente hablar de Agroactiva es hablar de crecimiento y ese crecimiento nos tira a nosotros como ciudad y también a la provincia y al país Agroactiva supo elegir bien el lugar, eligió Armstrong”. “Felicitamos por el empuje y por tirar a favor de la provincia, esta provincia que este año creció abruptamente y va a seguir por el mismo camino”, agregó.