El mercado de granos sigue dando oportunidad de precios para la cosecha gruesa presente y por venir, mientras las semanas atraviesan factores bajistas frenados por eventos que impulsan alzas. Sobrevolar valores, volúmenes y herramientas de cobertura, sumado a la evolución de la coyuntura macroeconómica actual, permite avanzar en la gestión de riesgo precio 23/24 y 24/25.

Mercado de granos:

La realidad del mercado de granos muestra en Estados Unidos un avance de cosecha 24/25 de 81% para soja y 65% para maíz, acelerado respecto a años anteriores y con volúmenes que proyectan ser récord para soja y segundo récord para maíz, con poca superficie pendiente de cosecha que ponga en duda esas proyecciones. Al mismo tiempo las exportaciones estadounidenses tomaron fuerte ritmo, y, aunque no superan los volúmenes del año pasado a estas fechas, el impulso comprador ha causado subas a pesar de los altos volúmenes de cosecha que siguen entrando en el circuito comercial. Las compras de China han impulsado han impulsado a la soja, y hay dos elementos que fortalecen la demanda de este país, uno es la baja en su tasa de interés el pasado lunes 21 de octubre, que promueve reactivación económica y acelera pedidos desde ese país, así como la amenaza de retorno de la guerra comercial entre China y Estados Unidos, según los resultados de elecciones presidenciales en este último.

Otra realidad son las lluvias en importantes áreas agrícolas de Argentina y Brasil, que, a pesar de los retrasos de siembra de maíz y soja respectivamente, renuevan la esperanza de cubrir área de siembra, sumado a la expectativa de un evento “La Niña” debilitado en Sudamérica, afianza la idea de buena provisión de soja y maíz desde estas latitudes.

El trigo con sostén de temores por recortes de rendimiento 24/25 desde Argentina, a pesar de las lluvias recientes. Se espera sin embargo una gran cosecha desde Australia y mejor expectativa en el hemisferio norte para el trigo 2025, dada la mejora en las condiciones de Estados Unidos para el trigo de invierno y las lluvias que mejoran la humedad en suelos de áreas clave en Rusia y Ucrania, todo lo que presiona a la baja en el mediano plazo a nivel internacional. El mayor grado de intervencionismo del Estado ruso en sus exportaciones aún está siendo interpretado por el mercado, con posible efecto alcista tanto por imposición de precios mínimos desde Rusia como por complicaciones en la disponibilidad de este trigo en los tiempos en que el mercado lo requiere.

Precios locales:

Los precios actuales se encuentran más lejos de pisos que techos a los que han llegado este año.

Los disponibles de soja, maíz y trigo se observan a precios muy similares a los futuros de corto plazo, lo que hace replantear las liquidaciones versus postergación de ventas hacia fin de año. Los futuros pesificados de soja noviembre, maíz y trigo diciembre 2025 ofrecen tasas de 3%, 4,2% y 3% mensual respectivamente. Considerando tasas de financiación por encima del 4% mensual, puede decirse que postergar ventas obteniendo liquidez a través de créditos, representa destrucción de valor para soja y trigo, mientras no representa ventaja para maíz. Postergar ventas sin cobertura de precios deja además en riesgo de bajas al volumen no liquidado, lo que puede traducirse en mayor destrucción de valor, por afrontar costos financieros y recorte de precios. La tasa devaluaría proyectada por el MATBA-ROFEX en torno a 3% mensual, muestra que es poco probable, salvo por una suba inesperada de precios en dólares, el lograr mejora de precios en PESOS por postergar ventas.

Herramientas Comerciales:

Dado que el clima actual del mercado muestra volatilidad y es necesario administrar ventas para afrontar los meses que vienen por delante hasta la próxima cosecha, es importante plantear estrategias de cobertura de precios y flexibilidad a la suba, a través de futuros y opciones del Mercado a Término.

Considerando el saldo de soja 23/24 sin precio, a nivel país aproximadamente 52% de la cosecha, y un inverso de U$S -24,5/TN entre el disponible y el futuro mayo 2025, cubrir con futuros noviembre 24 y enero 25 el volumen no necesario de liquidar en el disponible. Las opciones permiten aportar flexibilidad alcista, para evitar perder oportunidad de subas, es el caso del PUT noviembre 24 que asegura un piso de U$S 316/TN a un costo de prima de U$S -0,6/TN, o piso a U$S 320/TN a una prima de U$S -2/TN.

El saldo de maíz 23/24 sin precio, aproximadamente 40% de la cosecha, de apenas U$S -2/TN entre el disponible y el futuro abril 2025, el riesgo precio está dado por una baja de todas las posiciones respecto a los actuales. Por tanto, cubrir parte de las ventas no a concretar en el disponible, a diciembre 24, en torno a U$S 190/TN, acota el riesgo de bajas, aunque sin posibilidades de capturar subas, dada la falta de oferta de opciones en el Mercado a Término para esta posición. Una posibilidad, ante la paridad de precios entre el disponible y el futuro abril 2025, es comprar un CALL abril 2025 a U$S 192/TN a U$S -6,5/TN de prima, lo que permitiría, en caso de subas, capturarlas a través de la posición abril, aplicando dichas subas a las liquidaciones con coberturas a diciembre.

El saldo de trigo 23/24, aproximadamente 20% de la cosecha, con un precio futuro diciembre apenas U$S 1/TN por encima del disponible 2024, y muy cerca de los mínimos de este año, muestra más probabilidades de estancamiento y subas que de bajas, por lo que es necesario analizar liquidaciones en función de costos de almacenamiento y necesidad, con leve amenaza de bajas en el corto plazo.

Las herramientas comerciales disponibles para la futura cosecha 24/25, hay que mirarlas sobre los rendimientos potenciales de los tres granos y los precios de indiferencia que pide cada cultivo. Así, el trigo diciembre a U$S 209/TN complica la rentabilidad de la mayoría de los planteos bajo alquiler, aunque no se descarta presión bajista a cosecha en la medida que la demanda no presione y las mermas de cosecha sean inferiores a lo esperado. Por tanto, considerar vender futuro diciembre 24 y marzo 25, sobre una proporción de la cosecha a liquidar en esas fechas, así como comprar seguros de precios mínimos PUT diciembre a U$S 204/TN a un costo de prima de U$S -3,2/TN, lo que permite capturar subas, pero establecer un piso en caso de bajas.

El maíz abril y julio 2025 cotizan más lejos de los pisos que de los techos alcanzados este año, por tanto, considerando las fuerzas bajistas y alcistas mencionadas, cubrir parte de los volúmenes proyectados de cosecha con futuros, y aportar flexibilidad comprando PUT abril a U$S 172/TN a una prima de U$S -3,5/TN, y CALL julio a U$S 184/TN a U$S -5,7/TN de prima, este último para dar palanca alcista a una venta futura julio 2025.

El precio futuro de soja mayo 2025 cotiza en valores intermedios entre máximos y mínimos de este año, aunque a U$S 291/TN se observa más cerca de techos que de pisos. Dada la abundante cosecha estadounidense y la proyección de cosecha récord de Brasil, estos precios podrían ser altos. Por tanto, considerar cubrir parte de la cosecha esperada a los precios futuros actuales, y usar opciones para dar flexibilidad, como es la compra de PUT mayo a U$S 272/TN a U$S -3,5/TN de prima, o venta de futuro más compra de CALL mayo a U$S 296/TN a U$S -9,7/TN de prima, en lo que se denomina PUT sintético.

Conclusiones:

Gestionar el riesgo precio es lo que se recomienda a la hora de buscar precios promedio que ofrezcan rentabilidad, así como comprender la dimensión de pérdida probable con los volúmenes de cosecha sin cobertura de precios, para priorizar la planificación comercial como parte necesaria de una cosecha exitosa. Capacitarse en gestión de costos y márgenes y en el uso de herramientas comerciales, es parte de adoptar innovaciones tecnológicas para ser más competitivos.

Marianela De Emilio

Ing. Agr. Msc. Agronegocios