En el acto licitatorio, el titular de Vialidad, Pablo Seghezzo, estuvo acompañado por el senador provincial por el departamento Belgrano, Pablo Verdecchia; el intendente de Armstrong, Guillermo Luzzi; el subadministrador de Vialidad Zona Sur, Benjamín Gianetti y representantes de las empresas oferentes.

Se intervendrá el acceso suroeste a la ciudad, para lo cual se ampliará el ancho de la calzada existente, de 6,80 metros con dos carriles, a dos calzadas, separadas por un cantero central, con dos carriles cada una.

En este marco, Seghezzo, explicó que se trata de obras viales muy importantes para el departamento Belgrano: “Una obra que ya habíamos proyectado y la gestión anterior no continuó. Pero apenas asumimos, retomamos el compromiso y junto al ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico y el senador Pablo Verdecchia estuvimos recorriendo la zona y viendo la necesidad de avanzar con este proyecto que permitirá mayor seguridad y será clave para el mantenimiento de esta traza”.

“Vamos a incorporar carriles de aceleración y carriles de desaceleración con una dársena de giro a la izquierda de la ruta 15 para el ingreso a Armstrong, y una dársena de espera desde la calle principal de ingreso a la ruta 15”, afirmó.

“Este es el accionar que nos plantea el gobernador Pullaro, no solo para mejorar la seguridad vial, sino también porque tenemos una fuerte vocación por lo productivo, para fortalecer también la industria, el comercio y el turismo”, aseguró Seghezzo.

Por su parte, el senador Verdecchia, comentó que “cuando uno mira para atrás habiendo luchado tanto por esta obra, me pone muy contento. Recordaba que fue en 2015, la ruta estaba totalmente destrozada y Pablo Seghezzo vino a recorrerla y dijo que esto no podía quedar así, entonces hizo el proyecto, y luego con la gestión pasada la obra no continuó. Recién cuando asumió esta gestión y con Seghezzo en Vialidad, supimos del compromiso que el administrador tiene con todas las obras, y enseguida nos dijo que estaban trabajando para llegar a este momento. Por eso agradezco la gestión del ministro Lisandro Enrico y todo el trabajo de Pablo Seghezzo y su equipo, porque con estas obras se va a resguardar y fortalecer la seguridad vial de todos los ciudadanos”.

Finalmente, el intendente Guillermo Luzzi, agradeció a las autoridades provinciales, y dijo “ver acá al administrador Seghezzo y todo su equipo licitando esta obra me llena de emoción y agradecimiento a la gestión del gobernador Maximiliano Pullaro, porque esta obra hace falta realmente. Uno que la transita diariamente ve la necesidad, desde los chicos que van al club como la gente que transita a diario esta zona”.

Las ofertas

Con un presupuesto oficial de $991.554.061,76 (con base a valores del mes de junio 2024, y un plazo de ejecución de 8 meses, se recibieron 4 ofertas económicas:

• LAROMET S.A. cotiza por un total de $ 1.598.999.171,00

• CONYLOG S.R.L cotiza por un total de $ 1.138.371.508,05

• RAVA S.A. DE CONSTRUCCIONES cotiza por un total de $ 1.367.732.376,75

• CONHORMAQ S.R.L. cotiza por un total de $1.183.976.746,51.



Detalles de los trabajos

El cambio se dará en las posibilidades de giro para acceder y salir de la ciudad, con la incorporación de “carriles de aceleración” y “carriles de desaceleración”. El nuevo paquete estructural contará con una dársena de giro a la izquierda en la RP 15 para el ingreso a Armstrong, y una dársena de espera con giro a la izquierda para la incorporación desde la calle principal de ingreso a la RP 15 en dirección al sur.

La intervención se completará con señalización horizontal y vertical, mejoras en la iluminación con la incorporación de nuevas columnas, colocación de barandas metálicas para seguridad vehicular, limpieza de cunetas y la construcción de una bicisenda separada de la calzada principal.

Fuente: Armstrong y Región