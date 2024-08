Futbol femenino: técnicos de Rosario Central observaron jugadoras en Williams Kemmis

Kevin Kohan -DT del Sub16 del futbol femenino de Club A. Rosario Central- y asistentes, estuvieron en Club A. Williams Kemmis para realizar capacitación de profesores, a la par que observar a jugadoras del club. Fue entrevistado por el 4TV Las Rosas.

¿Te sorprende el crecimiento del fútbol femenino en estas ciudades del interior santafesino?

No me sorprende. Creo que el fútbol femenino está avanzando de manera significativa, no solo en Rosario y Santa Fe, sino también en otras localidades. Hay una clara apuesta por el desarrollo del fútbol femenino, y en nuestra experiencia a nivel de club, hemos visto un aumento en el número de jugadoras de la región. Las impresiones siempre son muy positivas; en las captaciones anteriores, nos llevamos gratas sorpresas y estoy seguro de que esta vez no será diferente. Buscamos jugadoras inteligentes, que comprendan el juego y puedan adaptarse a diferentes estructuras, ya sea en su región o en otras ciudades.

¿Crees que el predominio del fútbol masculino dificulta la búsqueda de jugadoras?

Sí, es una realidad. La mayoría de los clubes aún se enfocan principalmente en el fútbol masculino, y el femenino a menudo se considera una obligación más que una prioridad. Sin embargo, en Rosario y en otras regiones hay clubes que están apostando fuerte por el fútbol femenino. Hoy en día, cada vez más jugadoras jóvenes están interesadas en esta disciplina, y la posibilidad de comenzar desde edades tempranas, como los 8 años, facilita el desarrollo de talento en diferentes lugares.

A nivel de Rosario Central, ¿qué desafíos enfrentas con los dirigentes respecto a la competencia y los recursos en el fútbol femenino?

Afortunadamente, no enfrentamos grandes conflictos en este aspecto. La dirigencia está comprometida con el desarrollo del fútbol femenino. Estamos construyendo un predio con una cancha exclusiva para la competencia de juveniles, lo cual es un gran avance. Es un hecho positivo, ya que pocos clubes en la región tienen instalaciones dedicadas únicamente al fútbol femenino. La atención a los detalles, como la dotación de equipos y espacios, es fundamental y estamos recibiendo un buen apoyo en ese sentido. No es fácil, con los viajes frecuentes a Buenos Aires y San Luis, pero el club está muy comprometido con esta causa.

¿Qué falta para igualar el desarrollo del fútbol femenino con el masculino en Argentina?

La principal falta es tiempo y trabajo. El fútbol masculino tiene una ventaja de casi 100 años de desarrollo, por lo que es necesario ser pacientes. Desde el auge del fútbol femenino en 2018, hemos visto un crecimiento acelerado, pero aún queda camino por recorrer. La competencia y los recursos han mejorado, con más contratos y apoyo de los clubes, pero todavía estamos en una etapa de crecimiento. Lo esencial es continuar trabajando y tener paciencia para que el fútbol femenino alcance el nivel que merece.