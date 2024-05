Trigo 2024/25: Precios de la futura cosecha

El clima meteorológico y geopolítico presionan al alza en el corto plazo el precio internacional de trigo, mientras el mediano plazo muestra suficiente abastecimiento para la demanda mundial. A las puertas de una nueva siembra en Argentina, con márgenes en crisis y zonas más comprometidas que otras para la producción de trigo ¿Qué esperar para el precio del trigo 24/25?

Trigo 24/25 en Hemisferio Norte:

El 95% del trigo del mundo se produce en el Hemisferio Norte, y son tres orígenes los principales exportadores, que han mostrado problemas climáticos para el desarrollo de este cereal. Repasemos las últimas novedades para estimar precios de mediano plazo.

En Estados Unidos las limitaciones del trigo han sido por lluvias inferiores a lo normal en importantes regiones productivas, sin embargo, los reportes semanales de cultivos del USDA muestran un trigo de invierno casi 50% en condiciones buenas a excelentes, respecto a menos del 30% en esa condición el año pasado a igual fecha, así como un 5% de este trigo está en condiciones muy pobres comparado a casi 20% en esa condición el año pasado a estas fechas. En cuanto al trigo de primavera, se encuentra sembrado en más de un tercio del área versus 10% el año pasado a estas fechas. Todo hace proyectar que la cosecha 24/25 estadounidense será superior a la del año pasado.

En cuanto a Rusia, se anuncian recortes de cosecha por sequía en importantes zonas productivas del sur de ese país. El volumen de cosecha proyectado para la 24/25 alcanza 93 millones de toneladas, 1 millón menos a lo proyectado previamente, pero 1,5 millones por encima respecto a la cosecha 23/24. Las complicaciones climáticas para Rusia solo reducirán la cosecha récord proyectada, no obstante, los volúmenes seguirán siendo tan abultados como para sostener el liderazgo exportador que viene teniendo las últimas campañas. En cuanto al conflicto con Ucrania, Rusia ha realizado nuevos ataques a la zona de Odessa, importante ciudad agroexportadora del Mar Negro, lo que sigue poniendo en vilo la continuidad del tránsito marítimo de gran volumen de trigo de exportación. El corto plazo seguirá siendo alcista, pero los volúmenes de cosecha hablan de un mediano plazo muy bien abastecido desde esa parte del planeta.

Europa también siguió mostrando un panorama complejo para el trigo de Francia, aunque las proyecciones de cosecha aún no son recortadas drásticamente, a pesar de haberse sembrado en condiciones de excesiva humedad, semejante a la campaña 2020, año en el que fue recortada casi 10% de la cosecha de la Unión Europea.

Siembra 24/25 en Argentina:

Argentina, sigue debatiéndose entre la oportunidad de siembra 24/25 por humedad disponible en suelos aptos para este cereal, altos costos productivos y precios que no ofrecen margen para producciones en campos alquilados. Se espera que la superficie de siembra sea la misma que el año pasado, cuando la sequía hizo retroceder gran parte del área triguera conquistada años anteriores. Junto a sostener una menor área de siembra, posiblemente la tecnología aplicada tampoco sea la más sofisticada, y se apunte a lograr un rendimiento promedio que, de no resultar suficiente, se reasignaría a uso forrajero en lugar de cosecha de grano. Por otro lado, 45% de la producción nacional de trigo proviene del centro y sur de la provincia de Buenos Aires, donde este cereal es el principal ingreso anual de muchas agro empresas, mientras los cultivos de verano, por limitaciones ambientales, son secundarios. No se presenta entonces, en esta zona productiva, el debate por sembrar o no sembrar, y si se presenta el riesgo de una nueva campaña de quebranto económico, por precios bajos y costos altos, peligrando la sustentabilidad de muchos establecimientos.

Mercado a Término Internacional de Trigo:

Considerando precios futuros de trigo 24/25, para la posición diciembre 2024, puede verse la evolución de esta en tres mercados de referencia. El MATBA-ROFEX de Argentina, el CBOT de Estados Unidos y el MATIF de Francia. La evolución de los primeros cuatro meses del año para el futuro diciembre 2024 de trigo muestra un recorrido muy similar en los tres mercados, tal como puede verse en los gráficos. El recorrido alcista del MATBA-ROFEX en Argentina, ha llevado el precio desde mínimos de U$S 180/TN a máximos de U$S 222/TN, para bajar las últimas jornadas a U$S 215,9/TN. El futuro diciembre 2024 en Chicago (CBOT), avanzó desde mínimos de U$S 213/TN a máximos de U$S 245/TN para caer a U$S 239/TN la última jornada. Por último, en MATIF, Francia, el trigo de molienda diciembre 24 ha escalado de 200 Euros/TN a máximos de 240 Euros, para caer a 234 Euros/TN en su última cotización.

Los tres gráficos muestran un precio futuro diciembre 2024 en máximos y leve retroceso las últimas jornadas.

Tendencia de precios 24/25 y decisiones comerciales:

Si el consumo mundial de trigo no se acelera este año, tal como ha ocurrido las últimas tres campañas, con un volumen entre 790 y 800 millones de toneladas, y la provisión global de trigo se concreta en volúmenes altos, más de 800 millones de toneladas, posiblemente las subas internacionales para el cereal, solo queden relegadas a momentos de incertidumbre geopolítica por ataques en la zona del Mar Negro, pero el mediano plazo se mostrará lateral bajista. Esto debe traer al presente los precios futuros de la nueva cosecha, y considerar coberturas para una proporción del trigo que se ha decidido sembrar. Precios a cosecha entre U$S 215-220/TN son a presupuestar según costos y rendimientos probables, para cubrir con ventas futuras y/u opciones, que permitan pisos de precio con flexibilidad al alza.

Conclusiones:

El trigo en Argentina, cultivo secundario para algunas zonas y primario en otras, se encuentra en debate de siembra a nivel local, con márgenes ajustados a negativos. Pero en el Hemisferio Norte ya está definiendo rendimiento, y junto con esas definiciones vendrá la certeza de 95% del trigo del mundo. Si bien los conflictos entre Rusia y Ucrania siguen dando sostén alcista, los volúmenes de cosecha una vez confirmados, presionaran en el mediano plazo. El camino alcista del precio futuro diciembre 2024 mostró un techo las últimas jornadas, y a nivel local, a más de siete meses de la nueva cosecha, habría que considerar los valores, limitados por la coyuntura local, y, ante la resolución de siembra 24/25, cubrir a diciembre una proporción de los rendimientos proyectados. La gestión tranquera adentro debe considerar el escenario internacional, las reglas de juego local, sus limitaciones, y usar las herramientas comerciales para cubrir rentabilidad desde la pre siembra.

Marianela De Emilio

Ing. Agr. Msc. Agronegocios