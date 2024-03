Abre una nueva convocatoria para el ingreso de 373 agentes para el Servicio Penitenciario

Servicio Penitenciario

El Gobierno de la Provincia, a través del Ministerio de Justicia y Seguridad, lanzó una nueva convocatoria para el ingreso de 373 agentes. En esta oportunidad, el 55% de las vacantes disponibles se cubrirán con postulantes que residan en la zona Sur provincial, y el resto de las vacantes se destinarán a aspirantes domiciliados en la zona Centro.

Respecto de las áreas de residencia, la Resolución 0590/24 estipula que la Zona Sur abarcará los departamentos General López, Constitución, Caseros, San Lorenzo, Rosario, Belgrano e Iriondo; y la Zona Centro los departamentos San Jerónimo, San Martín, La Capital, Las Colonias, Castellanos y Garay.

El personal seleccionado será incorporado aI curso de capacitación que, con una duración de 180 días, se dictará en la Escuela Penitenciaria de la Provincia (U7).

Requisitos de ingreso

* Ser argentino, nativo o por opción;

* Tener entre 18 y 28 años de edad a la fecha de inscripción;

* Tener domicilio en Ia provincia de Santa Fe;

* No tener actuación contraria a los principios de libertad y democracia de acuerdo con el régimen establecido por Ia Constitución Nacional;

* Acreditar antecedentes honorables y de buena conducta entendiéndose por tal, no haber sido condenado por Ia justicia nacional o provincial, se haya o no cumplido Ia pena impuesta; no encontrarse procesado ante la justicia nacional o provincial; no registrar condena firme por contravenciones;

* No haber sido separado de la Administración Pública por exoneración;

* Haber aprobado el ciclo de estudios secundarios;

* Poseer las aptitudes físicas y psíquicas que establece la reglamentación.

Inscripción

La inscripción online mediante la página web www.santafe.gob.ar/ms/spsf, será entre el 3 y el 21 de abril inclusive.

Una vez realizada la carga de datos se habilitará la entrega de documentación solicitada. La misma se realizará desde el 22 de abril y el 17 de mayo en los días hábiles de 08:00 a 13:00 horas, en los establecimientos penitenciarios destinados a tal fin:

* Dirección General del Servicio Penitenciario -San Jerónimo Nº 1170 de Santa Fe.

* Instituto Correccional Modelo de Coronda (U.1) – Belgrano N°2421 de Coronda.

* Instituto de Detención La Capital (U.2) – Sede Gobierno -Blas Parera N° 8800 de Santa Fe.

* Instituto de Detención de Rosario (U.3) – Estanislao Zeballos N° 2951 de Rosario.

* Complejo Penitenciario de Rosario (U.5) – Av. 27 de febrero N° 7899 de Rosario.

* Complejo Penitenciario de Piñero (U.11) – Ruta Provincial Nº 14 – km13.5.

Documentación

Los postulantes deberán completar y presentar la siguiente documentación para poder realizar la inscripción:

* Planilla de inscripción de ingreso, acompañado por dos (2) fotografías temario 3 cm x 3 cm de frente, con fondo blanco, con cabeza y rostro descubiertos;

* Fotocopias del Documento Nacional de Identidad-anverso y reverso – (certificadas por autoridad judicial o escribano público);

* Fotocopia legalizada y en vigencia de la partida de nacimiento;

* Fotocopia certificada (por autoridad judicial o escribano público) de título de estudios secundarios o polimodal;

* Planilla de incompatibilidad de cargos;

* Certificado de Antecedentes Policiales y/o judiciales otorgado por el Gabinete de identificaciones de la Unidad Regional de Policía que corresponda a su domicilio. (Para poder tramitarlo concurrir con Formulario y Autorización – Artículo 51° C.P.);

* Certificado de buena conducta;

* Certificado de antecedentes penales otorgado por el Registro Nacional de Reincidencia;

* Certificado de domicilio (expedido por autoridad competente);

* C.U.I.L. (Clave Única de ldentificación Laboral);

* Constancia de registro de deudores alimentarios morosos.

* Ficha Médica, tiene carácter de declaración jurada.