Detienen en flagrancia a dos personas por robo de cables. Recuperan motos robadas

Parte de Prensa UR III, Dpto. Belgrano. Fin de semana 18 al 21 del corriente.

18/01/2024 Cría. 1ra Las Rosas se labran actuaciones por Lesiones leves dolosas mutuas .Personal del CRE es comisionado al lugar por una pelea entre vecinos. Arribados visualizaron a las involucradas lesionadas, ambas femeninas fueron trasladadas al hospital local para las curaciones En el lugar se realizaron relevamiento de testigos y cámaras, en consulta con el Fiscal interviniente ordena la imputación del hecho a ambas partes.

19/1/2024 Cría. 1ra. Las Rosas Robo: La denunciante refiere la sustracción de la bajada trifásica que suministra electricidad a su galpón.

18/01/24 CRIA.2da Las Parejas. Estafa: La denunciante manifiesta recibir un mensaje vía WhatsApp por parte de una conocida solicitándole si le podía trasferir (30.000) treinta mil pesos argentinos, a lo que le responde que solamente tenía (13.000) trece mil pesos argentinos, al terminar de realizar la operación es alertada que habían jaqueado la cuenta de la conocida en cuestión a lo que asume haber sido victima de una estafa y realiza la denuncia.

19-01-2024 Cría. 1ra Las Rosas Allanamientos en dos domicilios calle Chacabuco resultado positivo referido a hurto de mochila en fecha 13-01 , personal de la Cría 1era y Comando Radioeléctrico (CRE) Las Rosas prestan colaboración a personal de PDI. Se procedió a requizar ambos domicilios, en uno se logró el secuestro de vestimentas utilizadas al momento de realizar el ilícito.

19/01/2024 Sub Cría 1ra Encubrimiento (Adulteración de guarismo motovehículo) Ruta Prov. n° 15 -Km 141- Secuestro moto marca Gilera 150cc color rojo. Realizando operativo vehicular se procede a la identificación de un masculino quien conducía una motocicleta, se realiza la identificación del rodado y en guarismos se observa adulteración en el mismo, cuadro limado y motor no coincidente con la documental presentada. Se procede a la aprehensión del masculino y secuestro del motovehículo

21/01/2024 CRE Las Rosas, calle Santa Fe (de oficio) se procedió a la aprehensión de dos masculinos por Robo de cables en Flagrancia, y en el mismo procedimiento los mismos se descartan de una riñonera que dentro de su interior tendría posible material estupefaciente.

21/01/2024 Cria 2da. Las Parejas Robo Calificado por uso de Arma blanca -Terminal de Ómnibus Las PArejas -La denunciante manifiesta que dos masculinos con la cara cubierta y a punta de arma blanca la amenazan y le sustraen un celular. Atento a ello se comisiona el móvil quienes personal actuante logran localizar a los masculinos y se procede a realizar al chequeo, aprehensión y traslado para seguir con las actuaciones. se realiza consulta ordenando la detención y traslado a la Alcaidía departamental nro. 3 con asiento en la localidad de Las Rosas.

21/01/2024 Cría.1ra. Las Rosas Encubrimiento - Personal del comando radioeléctrico se constituye en el domicilio de calle Chacabuco, por llamada telefónica de un masculino quien manifiesta que en esa vivienda se encuentra su moto que fuera robada el día viernes, se visualiza en dicho domicilio una moto con las características aportadas, se encontraba la moradora quien manifiesta que el día de ayer su hijo le comenta haberla comprado en Cañada de Gómez. Cabe destacar que la numeración del chasis fue limada parcialmente no obstante son visibles, con los datos hacemos consulta al sistema de 911 y nos informan que dicho rodado tiene pedido de secuestro desde el 20/01/24.

En fecha 19-01-2024 se llevo a cabo Operativo Saturación Preventiva en las localidades de Las Rosas, Las Parejas, y Armstrong confluyendo móviles policiales del Dpto. Belgrano, con colaboración de personal de tránsito.