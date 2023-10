Se han usado más de 750 toneladas de material en la recomposición de las calzadas de mejorado

Cloacas. «Se está trabajando fuerte en reposición de la red cloacal, en este caso Boulevar Kemmis y calle Constitución, donde era necesario hacer ese trabajo completo».

Bacheos. «Se continúa realizando específicamente en calle Santa Fe y Constitución, donde había una reja que se sacó y se hizo hormigón. Ahora se trabaja en las bocas de tormenta, ya que se está refuncionalizando ese sector con otro sistema de drenaje. Ayer se hormigonó así que ahora va a tardar unos 28 días el proceso de fraguado, que debe hacerse bien porque es una losa que cubre un puente. Ya están trabajando nuestros operarios en la boca de tormenta del lado izquierdo -mirando de norte a sur-»

Luminarias led. «Se viene avanzando rápidamente por calle Buenos Aires, ya está prácticamente completa hasta calle Moreno. Realmente una transformación extraordinaria para todas esas cuadras y esperamos que para fin de mes ya este terminado. La próxima cuadra que se va a iluminar, ya se mandará el proyecto de ordenanza al Concejo, será calle San Lorenzo desde Lamadrid hasta ruta 178.»

Recomposición de los mejorados. «Ya hemos invertido más de 25 equipos de material -unas 750 toneladas- para ir reponiendo y mejorando las calles de mejorado, que hace realmente bastante tiempo que no le hacemos un tratamiento serio. Una inversión importante para mejorarle el ripiado a los vecinos de calles Salta, Ituzaingo, Córdoba y otras.»



Reciclado de residuos. «Estamos haciendo diferentes planteos para llevar adelante en nuestra planta de reciclado, porque no solamente queremos ampliar la cantidad de reciclables que tratamos en ese lugar sino también mejorar la situación de nuestro del basural. Es todo un trabajo que hacemos desde nuestra municipalidad porque no es que haya un plan nacional o provincial sino que lo estamos atacando nosotros, con la colaboración de Cristina Millet, con Felisa Hurtado, con toda la gente de correr, con nuestro equipo de trabajo. Hay mucha labor en planeamiento ya que no solamente se busca mejoras en tratar los residuos, sino que conjuntamente está el parque San Martín con la pista de atletismo, donde le iremos haciendo un tratamiento diferente, se iluminará y mejoraremos las instalaciones. Pero le pido colaboración a la gente, ya que no podemos invertir para que después tres o cuatro inadaptados sociales destruyen lo que es público. Quiero que nos comprometamos a cuidar lo que tenemos, a la limpieza, a respetar al vecino.»

Caminos rurales. «Se está trabajando de forma excelente, pero con la preocupación de esta gran sequía que hace que los caminos los arreglás y prácticamente es una polvadera, hay guadales, asi que no llover se nos complica bastante, pero venimos haciendo un tratamiento adecuado de los caminos».

Agua potable. «Está proyectado también realizar otro pozo para tener una bomba más abasteciendo la cisterna, para el caso de que falte el agua provista desde Monje. Es un trabajo de previsión que no quiero dejar de lado y bajo ningún punto de vista desestimarlo. Porque si bien hoy tenemos agua potable suministrada por el acueducto, ya tuvimos una experiencia donde el río bajó, no había agua y no teníamos tampoco de donde sacar».

Fuente: entrevista en Renacer Regional FM