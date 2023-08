El Senador Cornaglia remarcó que siempre lo más importante es la necesidad de la gente

El senador provincial Guillermo Cornaglia hizo hincapié en que su único objetivo es solucionar los problemas del ciudadano. “Puede suceder que en una intendencia te abran más las puertas que en otra y se trabaje diferente, lo que no quiere decir es que yo no esté a disposición de cada uno de los distritos del departamento, porque lo he hecho desde el primer día”, aseguró.

Durante una entrevista a un medio de la región Cornaglia insistió: “No hablemos de ideología ni de partidos políticos. Hoy hay un color, ayer hubo otro, quizás mañana haya otro totalmente diferente. Eso no nos tiene que frenar nuestras ganas de gestionar”.

Guillermo Cornaglia llamó a dejar “la pavada política del negro o blanco, River o Boca” y a pensar en una sola cosa importante que es la necesidad de la gente. “El ciudadano nos está pidiendo que nos pongamos de acuerdo y solucionemos sus problemas, eso es lo que tenemos que entender definitivamente los que participamos en política”, añadió.

Para finalizar, Cornaglia afirmó: “Desde este lugar vamos a seguir con el convencimiento del trabajo conjunto, tratando de patear todos para el mismo arco, que es la manera en que realmente vamos a crecer como país, provincia, departamento y en cada una de nuestras comunidades”.