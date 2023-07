El Registro Civil Las Rosas estará abierto sábado 15 y domingo 16 de julio

En diálogo con la Jefa Ivana Brodi informó que para quienes se quieran acercar a consultar, podrán hacerlo el día sábado en los horarios de 9:00hs a 12:00hs, y el día domingo se extenderá el horario de 9:00hs a 16:00hs.

El Registro Civil se encuentra abierto para aquellos ciudadanos que aún no hayan retirado sus documentos, como así también, el caso de cuando la gente vaya a votar y no coincida el ejemplar con lo que figura en los padrones.

“Tendrán que venir para constatar el documento, y en el caso de que no haya llegado, nosotros le emitiremos una constancia, donde se le justifica que no está votando porque no ha llegado su documentación a tiempo”, expresó la Dra. Brodi.