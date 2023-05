Meyer ratificó la postura de no abonar los días no trabajados

El intendente Javier Meyer reiteró que no pagará los días no trabajados durante el paro provincial del pasado mes de abril ni los días que no se están trabajando por el conflicto con un grupo de trabajadores en este mes. Aseguró que dicha decisión se ajusta a jurisprudencia y que se encuentra a derecho.

Además, enfatizó que el gremio de municipales quiere volver al 2015, antes de su asunción, cuando había un Estado que no funcionaba y donde el apriete y extorsión del gremio eran la constante.



Fuente: Renacer Regional FM