El Ballet Bemba Colorá se presenta este sábado en la Escuela Ignacio Crespo, de Las Rosas

La Directora de la Escuela Ignacio Crespo, Fabiana Invernizzi, y Chiqui Salazar, de Extensión Cultural Artística, contaron lo que se viene para el próximo sábado 14 de mayo, a las 21hs. en el salón central que tiene la institución.

FABIANA INVERNIZZI - DIR. ESCUELA IGNACIO CRESPO

“Cada vez falta menos para el 24 de julio en el cual la Escuela cumple sus 100 años, en el marco de este camino al centenario, para este sábado convocamos a toda la comunidad a este evento que presentamos junto a la gente de ECA. El ballet de Armstrong Bemba Colorá, que realmente es un espectáculo formidable, ya tuvimos la oportunidad de verlos años anteriores, es digno de ver, hay más de 40 personas en escenas, un colorido en sus trajes. Presentaran danzas folklóricas argentinas y latinoamericanas”.

“Se va hacer en el patio cubierto de la escuela, hay aun tarjetas a la venta, así que invitamos a toda la comunidad, ex alumnos, ex docentes, ex cooperadores, a todos a venir, este sábado a las 21 hs”.

CHIQUI SALAZAR - ECA

“Bemba Colorá es un ballet de Armstrong que esta vez va a venir a darnos la alegría de participar en el centenario de una institución como la Escuela Ignacio Crespo. Creo que todo lo que se haga desde la comunidad para festejar tantos años de una institución educativa, no tiene precio, siempre tiene que ser valorado. Y para eso estamos para trabajar juntos, siempre es una meta de ECA, por eso estamos acá para colaborar”.

“Ya vino en una oportunidad. Se va a encontrar con danzas folklóricas argentinas y latinoamericanas. Ambientadas y va hacer un buen espectáculo y la vamos a pasar muy bien, así que invitamos a todos a que participen de este espectáculo. Y también queremos agradecer porque no es solamente la escuela y ECA, sino tuviera el apoyo de la Municipalidad, de la Italiana, de la Peña, de un montón de gente, padres, colaboradores, no podría hacer lo que se hace por eso también agradecer a todos los que se juntan a nosotros para poder concretar esto”.



Fuente: Renacer Regional FM