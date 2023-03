El Senador Cornaglia acompaña un proyecto que ataca la comercialización de cables robados

El senador provincial Guillermo Cornaglia acompaña el proyecto de ley para crear un registro provincial único de comerciantes de metales no ferrosos, con el objetivo de reducir el mercado negro producto de la venta ilegal de cables robados en la vía pública, el cual ha crecido considerablemente en los últimos años.



“La creación de un registro único de comerciantes de metales no ferrosos proporcionará una herramienta más para combatir el robo de cables que luego son comprados y vendidos en el mercado ilegal”, manifestó Guillermo Cornaglia.



El legislador por el departamento Belgrano explicó que se entiende por “metales no ferrosos” a todos los metales que no son hierro y a sus aleaciones, donde éste es componente principal, por ejemplo, cobre, estaño, plomo, níquel, cobalto, cromo, entre otros. Deberán inscribirse las personas físicas o jurídicas, titulares o responsables de comercios y locales, y quienes realicen actividades de carácter comercial o industrial en forma permanente o eventual con metales no ferrosos.

