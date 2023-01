"Nos gustaría llegar con obra a todos los rosenses, pero si no hay compromiso de la otra parte es muy complejo poder avanzar"

Preguntado en una entrevista radial sobre cual serían las próximas cuadras de pavimento a realizar, el Intendente Javier Meyer informó que «si se reciben los recursos del Fondo de Obras Menores -FOCOM- se pondrá en marcha el proyecto de pavimentar calle Saavedra entre Río de Janeiro y Simón de Iriondo; y calle Río de Janeiro entre Ruta 178 y Saavedra», que son linderas con los cementerios.

Aprovechando además la oportunidad de destacar que «de las prácticamente 120 cuadras que hicimos en estos siete años, hay una deuda de los vecinos en esta contribución de mejoras de alrededor de $120.000.000, que no se han pagado. Por eso digo que es muy difícil cuando por un lado se un esfuerzo enorme para llegarle a todos con servicios y obras, y de la otra parte no se hace el esfuerzo de acompañar». Agregó también que hay «en la sin cobrar más de $138.000.000 por Tasa General de Inmuebles. El agua potable solo la paga el 55% de los usuarios, y debería sumarse lo que no se abonó por obra de agua y cloaca.»

«Me encantaría cumplir a todos, me gustaría llegar con pavimento a todos los rincones. Vamos a seguir, ya compramos 1000 metros cúbicos de hormigón. Pero si no hay un poco de compromiso es muy complejo poder avanzar. Estamos hablando de $120.000.000, que para dar un ejemplo al valor de lo que cuesta cada cuadra permitiría pavimentar toda calle Salta, de punta a punta, y poder doblar por calle Gral. López», explicó Meyer.

«Hay que tener acompañamiento de la gente sino de otra forma es muy dificil. Sabemos que no es sencillo y a muchos vecinos se les hace complejo pagar. Pero les pido que vengan a hablar, siempre hay una forma de encontrar un acuerdo que dé solución», dijo el intendente. «Porque no pagar es negarle a otros vecinos que les llegue la obra que te llegó hasta tu casa.»

Otras obras. «Estamos trabajando en la red de cloacas de "Loteo Cardini" -noreste de la ciudad- poniendo en marcha la nueva estación de bombeo. Y en otro orden próximamente vamos a habilitar el semáforo de calle Paso de los Andes y Lamadrid, donde se va a cambiar el sentido de circulación; para ello tenemos que hacer un plan de trabajo para que el vecino rosense este adaptado a la nueva situación y el sector esté ordenado para el comienzo de clases", expresó.